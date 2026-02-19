De Condé blikt vooruit op Dinamo Zagreb en geeft toe: "Kans dat we hem houden is klein"

Donderdagavond wil ook KRC Genk nog wat puntjes sprokkelen voor de Belgische coëfficiënt en als het even kan ook een goede uitgangspositie verwerven voor de terugwedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Daartoe rekent het andermaal op Kos Karetsas, uiteraard.

Nog vijf wedstrijden in de reguliere competitie. Daarna hopen ze bij KRC Genk ook nog tien wedstrijden te mogen spelen in de Champions' Play-offs. En tussendoor nog minstens twee, maar hopelijk vier, zes, acht, ... wedstrijden in de Europa League.

Hoe groot zijn de kansen van KRC Genk tegen Dinamo Zagreb?

Het programma van KRC Genk kan nog druk worden de komende weken en maanden. Maar het Europees avontuur kan ook snel voorbij zijn. Werk aan de winkel dus voor de Limburgers, die om te beginnen voorbij Dinamo Zagreb moeten.

Geen makkelijke tegenstander, zoveel is duidelijk. "Het wordt 50-50. Zagreb is gewoon een heel goede ploeg, veruit de meest getalenteerde van hun land. Ze hebben net als ons een beetje de flow teruggevonden."

Genk is niet bezig met transfer van Kos Karetsas

"Daarbij hebben we onze supporters niet mee, wat zeker geen voordeel is", aldus Dimitri De Condé in Het Laatste Nieuws in voorbeschouwing op de wedstrijd. Gelukkig hebben de Limburgers wel Kos Karetsas mee, die aan zijn laatste wedstrijden bezig lijkt in Genk.

"De kans dat we hem nog een jaar kunnen houden is klein. Zo realistisch moet je zijn”, geeft De Condé toe. "Het zal ook van de grootte van de club afhangen. En willen ze hem nog een jaar hier laten of nemen ze hem meteen? Ik vermoed het laatste. Het is ingecalculeerd, we moeten er niet mee bezig zijn."