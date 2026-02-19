Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

Club Brugge speelde in de Champions League 3-3 gelijk tegen Atletico Madrid. Marc Degryse vertelt waar de mogelijkheden voor blauw-zwart liggen om door te stoten.

Indrukwekkende partij van Club Brugge

Toen Club Brugge 0-2 in het krijt stond geloofde ook Marc Degryse er niet meer in tegen Atletico Madrid. Maar uiteindelijk zorgde blauw-zwart opnieuw voor een stevige verrassing in de Champions League.

“Hun tweede helft was heel straf. Van de zeven thuiswedstrijden in deze Champions League - ik reken die in de voorrondes tegen Rangers en Salzburg erbij - is deze tegen Atlético voor mij het meest indrukwekkend”, vertelt de analist in Het Laatste Nieuws.

Al leek alles wel tegen te zitten. De tegengoals waren een goedkope penalty, een hoekschop en een owngoal. “En tóch vecht je telkens terug. Dit gelijkspel is zeker niet gestolen”, is Degryse overtuigd van zijn stuk.

Sleutel ligt bij Hans Vanaken

De sleutel zal ook in Madrid bij Hans Vanaken liggen. “Hij voélt aan waar de ploeg hem nodig heeft. Hij kan centraal uitzakken, maar evenzeer de flank opzoeken. Of zelfs als laatste man een tegenstander afstoppen, zoals in die fase met Sorloth.”

Enige tegenvaller is de schorsing van Raphael Onyedika voor de terugmatch. Kopzorgen voor Ivan Leko zijn dat. “Als Club erin slaagt om volgende week goéd voetbal te brengen én Atlético uit te schakelen, dan zou dat een enorme stunt zijn. Dan ga je Europa rond”, besluit Degryse. En dan wellicht Liverpool?