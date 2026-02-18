Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng

De Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg werd stevig op de korrel genomen door het Brugse publiek. Wat vonden ze bij Club Brugge van de prestatie van de scheidsrechter?

Na de penalty voor Atlético Madrid door ongelukkig handspel van Joaquin Seys was scheidsrechter Nyberg de gebeten hond. En dat was zeker het geval toen er in de zestien van Atlético ook een bal tegen een arm ging, maar Club geen penalty kreeg.

Voorzitter Bart Verhaeghe haalde achteraf stevig uit en vond de arbitrage niet op het niveau van de Champions League. En ook bij de spelers van Club Brugge begrepen ze de beslissingen van de scheidsrechter niet altijd goed.

Vanaken en Mechele over discutabele fases

"De bal kan ook op de stip gaan voor dat handspel in hun zestien", zei Hans Vanaken. De kapitein ging tijdens de wedstrijd ook vaak klagen bij de scheidsrechter. "Het leek een beetje een grote ploeg tegen een kleine ploeg", stelde de kapitein van Club.

Onyedika kreeg ook een gele kaart voor een tikje tegen het hoofd van Llorente en is volgende week geschorst, terwijl iemand van Atlético enkele minuten eerder geen tweede geel kreeg voor een gelijkaardige fout.

Lees ook... Club Brugge zet twee keer een scheve situatie recht en houdt zijn kansen gaaf tegen Atlético Madrid›

Ook Brandon Mechele vond dat Club een penalty had kunnen krijgen. "Het zat allemaal wat tegen vandaag. Als die hadden mee gezeten, dan zat er misschien zelfs nog iets meer in voor ons vandaag."