"Onbegrijpelijke tackle": Wout Faes wordt enorm hard aangepakt in Frankrijk na slechte prestatie

Wout Faes heeft dinsdagavond zijn eerste Champions League-wedstrijd met AS Monaco tegen Paris Saint-Germain volledig gemist. Zijn beoordeling in het Franse dagblad L'Équipe spreekt boekdelen: 3 op 10.

Na amper twintig minuten leek het AS Monaco van Sébastien Pocognoli een statement te maken in de heenwedstrijd van de Champions League-play-offs tegen titelverdediger Paris Saint-Germain. Het ging heel snel, ondanks dominantie van PSG.

De Monegasken stonden 2-0 voor dankzij twee doelpunten van Folarin Balogun. PSG wist zich daarna terug in de wedstrijd te knokken en het tij te keren, geholpen door fouten in de defensie van Monaco.

Met Wout Faes op kop. Enkele ogenblikken na de tweede treffer van zijn ploegmaat beging de Belgische centrale verdediger een zware fout op Kvaratskhelia in de zestien. Strafschop, maar Vitinha miste.

Moeizaam Champions League-debuut voor Faes

PSG voerde vervolgens de druk op en trok in de tweede helft het laken naar zich toe, mede dankzij de uitsluiting van Aleksandr Golovin. In die fase had de verdediging van Monaco het bijzonder lastig, met Wout Faes als opvallende naam.

De beoordeling van L'Équipe liet weinig aan de verbeelding over: 3 op 10. De Rode Duivel, die deze winter werd aangetrokken door Monaco en vooral op vraag van Sébastien Pocognoli, stelde teleur bij zijn eerste optreden in de Champions League.





"Hij begon goed, maar ging twee keer in de fout bij de strafschopfase: eerst door balverlies te lijden en vervolgens met een onbegrijpelijke tackle (21’). Toen het Parijse spel versnelde, kwam hij vaak in de problemen en balanceerde hij geregeld op het randje van de afgrond."