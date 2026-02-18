Courtois onthult, Vinicius breekt de stilte: dit is wat Prestianni tegen Vinicius gezegd zou hebben

Courtois onthult, Vinicius breekt de stilte: dit is wat Prestianni tegen Vinicius gezegd zou hebben
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een beladen avond in Lissabon kreeg een wrange nasmaak. Wat een sportief duel moest zijn, draaide uit op een rel met zware beschuldigingen en felle reacties na afloop.

Er was dinsdagavond een groot incident tijdens Benfica - Real Madrid. Vinicius Jr. scoorde het enige doelpunt van de partij en ging nadien vieren met een dansje. De ref maande hem aan om terug naar zijn eigen speelhelft te gaan, maar de Braziliaan ging nog tot drie keer toe de thuisfans uitdagen.

Nadien kreeg hij logischerwijs een geel karton onder zijn neus geschoven en daar kon hij niet mee lachen. Eens hij terug op zijn plaats stond, was te zien hoe Benfica-aanvaller Gianluca Prestianni zijn t-shirt voor zijn mond hield en iets leek te zeggen tegen Vinicius.

Vinicius beweert dat Prestianni hem "aap" noemde

Bij de Spanjaarden wordt beweerd dat het om racistische uitlatingen ging, Benfica ontkent alles met klem. Thibaut Courtois reageerde voor de camera van VTM. "Dan zou hij, volgens Vini en ik geloof zijn woord, aap genoemd worden door Prestianni", zegt de Belgische doelman.

Onaanvaardbaar, als het effectief zo is. "Vini reageert daar meteen op en hij beslist om naar de kant te gaan. Als ploeg staan we achter hem. We hebben een nultolerantie tegen racisme. Uiteindelijk is er niet veel meer wat we eraan kunnen doen", beseft Courtois wel.

"Ofwel moet de speler toegeven wat hij gezegd heeft en anders… Ik had gehoord dat hij zijn gezicht bedekte met z’n t-shirt, en dan kunnen we er niet veel aan doen, jammer genoeg", besluit de nummer één van onze nationale ploeg.

Lees ook... 🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid

Mbappé spaart zijn woorden niet

Kylian Mbappé was veel harder voor Prestianni. "Ik ga zijn naam niet noemen, want dat is hij niet waard. Het nummer 25 van Benfica heeft Vini tot vijf keer toe een aap genoemd", beweert de Fransman. "Niet alleen Vini hoorde dat, ook ploegmaats in de buurt en zelfs spelers van Benfica zelf."

"Dit is totaal onaanvaardbaar. Het lijkt wel alsof alle waarden in het voetbal verdwenen zijn. Voor mij is hij geen collega-voetballer meer. Wat mij betreft, zou hij nooit nog in de Champions League mogen uitkomen", besluit Mbappé.

Vinicius doorbreekt zelf de stilte

Ondertussen plaatste ook Vinicius Jr. zelf een statement op sociale media. "Racisten zijn boven alles lafaards. Ze moeten hun shirt in hun mond stoppen om te tonen hoe zwak ze zijn", opent hij. "Maar ze worden beschermd door anderen die, in theorie, de plicht hebben om te straffen. Wat er vandaag is gebeurd, is niets nieuws in mijn leven of in dat van mijn familie."

"Ik kreeg een gele kaart omdat ik een doelpunt vierde. Ik begrijp nog steeds niet waarom. Aan de andere kant was er enkel een slecht uitgevoerd protocol dat nergens toe diende. Ik hou er niet van om in zulke situaties terecht te komen, zeker niet na een grote overwinning waarbij de krantenkoppen over Real Madrid zouden moeten gaan, maar het is noodzakelijk", besluit Vinicius.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SL Benfica
Real Madrid
Thibaut Courtois
Kylian Mbappe Lottin
Vinícius Júnior

Meer nieuws

🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid

🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid

13:00
8
🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme

🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme

22:30
20
"Onbegrijpelijke tackle": Wout Faes wordt enorm hard aangepakt in Frankrijk na slechte prestatie

"Onbegrijpelijke tackle": Wout Faes wordt enorm hard aangepakt in Frankrijk na slechte prestatie

16:00
Franky Van der Elst helpt alvast een handje: dit doet Atlético tegen Club Brugge

Franky Van der Elst helpt alvast een handje: dit doet Atlético tegen Club Brugge

15:00
Wie is Antoine Sibierski, die al gecontacteerd werd door Anderlecht?

Wie is Antoine Sibierski, die al gecontacteerd werd door Anderlecht?

14:40
1
"Ik was geschokt": de sneer van Bart Verhaeghe die bij Union nog altijd niet is verteerd

"Ik was geschokt": de sneer van Bart Verhaeghe die bij Union nog altijd niet is verteerd

14:00
8
KAA Gent komt met bijzonder positief nieuws vlak voor cruciale clash tegen Cercle Brugge

KAA Gent komt met bijzonder positief nieuws vlak voor cruciale clash tegen Cercle Brugge

14:20
Noa Lang deelt ferme steek uit aan Napoli-coach Antonio Conté na CL-overwinning

Noa Lang deelt ferme steek uit aan Napoli-coach Antonio Conté na CL-overwinning

12:40
4
Philippe Albert spreekt zich uit over trainersdossier van Anderlecht en stelt opvallende oplossing voor

Philippe Albert spreekt zich uit over trainersdossier van Anderlecht en stelt opvallende oplossing voor

13:30
Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het"

Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het"

12:20
5
Opsteker: Rode Duivel maakt rentree in Champions League na drie maanden blessureleed

Opsteker: Rode Duivel maakt rentree in Champions League na drie maanden blessureleed

08:20
Smaakmaker heeft uitstekend nieuws voor fans van OH Leuven

Smaakmaker heeft uitstekend nieuws voor fans van OH Leuven

12:45
1
Anderlecht gaat opnieuw strijd aan met onder meer Ajax, PSG en Real Madrid

Anderlecht gaat opnieuw strijd aan met onder meer Ajax, PSG en Real Madrid

11:00
Noa Lang dartelt voorbij Juventus, racisme in Benfica - Real: dol avondje Champions League samengevat

Noa Lang dartelt voorbij Juventus, racisme in Benfica - Real: dol avondje Champions League samengevat

07:00
9
Wedloop kan beginnen: 'Minstens vijf clubs uit Engeland willen speler losweken bij Union SG'

Wedloop kan beginnen: 'Minstens vijf clubs uit Engeland willen speler losweken bij Union SG'

12:00
1
"Een droom die uitkomt": deze Lommel-speler beleefde een sprookje tegen de RSCA Futures

"Een droom die uitkomt": deze Lommel-speler beleefde een sprookje tegen de RSCA Futures

11:50
Is hij een fout van Marc Wilmots of is het pech voor Standard?

Is hij een fout van Marc Wilmots of is het pech voor Standard?

11:40
1
'Recordtransfer voor Genk op komst: ook PSG mengt zich in de debatten'

'Recordtransfer voor Genk op komst: ook PSG mengt zich in de debatten'

11:20
4
LIVE: Club Brugge-Atlético Madrid: Dwingt blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie af?

LIVE: Club Brugge-Atlético Madrid: Dwingt blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie af?

09:45
Issame Charaï strooit met lof voor deze Westerlo-speler: "Hij deed het perfect"

Issame Charaï strooit met lof voor deze Westerlo-speler: "Hij deed het perfect"

10:45
'Atlético Madrid wil Barcelona, Inter en Chelsea aftroeven en stuurt scout naar Jan Breydel'

'Atlético Madrid wil Barcelona, Inter en Chelsea aftroeven en stuurt scout naar Jan Breydel'

10:30
3
Club-icoon Franky Van der Elst geeft de fans hoop

Club-icoon Franky Van der Elst geeft de fans hoop

09:30
Sportpsycholoog komt met tips voor Anderlecht-spitsen: "Allemaal tijdverspilling"

Sportpsycholoog komt met tips voor Anderlecht-spitsen: "Allemaal tijdverspilling"

10:00
Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector"

Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector"

08:40
25
Na interesse van Dender en OH Leuven: 'Bod van 7-8 miljoen euro op ex-Rouche geweigerd'

Na interesse van Dender en OH Leuven: 'Bod van 7-8 miljoen euro op ex-Rouche geweigerd'

09:00
Meubelstuk Anderlecht verlaat de club na zestien jaar: 'Nu al akkoord met buitenlandse club uit de G5'

Meubelstuk Anderlecht verlaat de club na zestien jaar: 'Nu al akkoord met buitenlandse club uit de G5'

08:00
1
Opvallend: gerucht rond ontslag Belgische bondscoach ... klopt niet

Opvallend: gerucht rond ontslag Belgische bondscoach ... klopt niet

07:50
De strijd om de top-6: Hein Vanhaezebrouck ziet een paar enorme voordelen voor ex-ploeg

De strijd om de top-6: Hein Vanhaezebrouck ziet een paar enorme voordelen voor ex-ploeg

07:20
1
Beveren dit weekend zeker van promotie? Op deze manier kan het!

Beveren dit weekend zeker van promotie? Op deze manier kan het!

06:30
4
Dikke problemen op komst voor Anderlecht in de zaak rond Alfred Schreuder?

Dikke problemen op komst voor Anderlecht in de zaak rond Alfred Schreuder?

23:00
6
RSC Anderlecht paait de fans met duidelijk nieuws over Nathan De Cat

RSC Anderlecht paait de fans met duidelijk nieuws over Nathan De Cat

22:00
4
Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht

Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht

21:40
11
🎥 Brusselaar met verleden bij Anderlecht laat van zich spreken met wondermooie goal in LaLiga

🎥 Brusselaar met verleden bij Anderlecht laat van zich spreken met wondermooie goal in LaLiga

21:20
Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure"

Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure"

21:00
6
Geen enkele verbloeming: dit heeft Pocognoli te zeggen voor zware dobber tegen PSG

Geen enkele verbloeming: dit heeft Pocognoli te zeggen voor zware dobber tegen PSG

20:20
Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op Opinie

Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op

20:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (H)
Galatasaray Galatasaray 5-2 Juventus Juventus
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Real Madrid Real Madrid
Monaco Monaco 2-3 PSG PSG
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 Newcastle United Newcastle United
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Club Brugge Club Brugge 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Obiku Obiku over 🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid André Coenen André Coenen over Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector" cartman_96 cartman_96 over "Ik was geschokt": de sneer van Bart Verhaeghe die bij Union nog altijd niet is verteerd STAADBAL STAADBAL over Smaakmaker heeft uitstekend nieuws voor fans van OH Leuven Real09 Real09 over 🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme FCB vo altijd FCB vo altijd over Noa Lang deelt ferme steek uit aan Napoli-coach Antonio Conté na CL-overwinning Stigo12 Stigo12 over Wie is Antoine Sibierski, die al gecontacteerd werd door Anderlecht? André Coenen André Coenen over Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht André Coenen André Coenen over Is hij een fout van Marc Wilmots of is het pech voor Standard? stefje stefje over Beveren dit weekend zeker van promotie? Op deze manier kan het! Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved