Courtois onthult, Vinicius breekt de stilte: dit is wat Prestianni tegen Vinicius gezegd zou hebben

Een beladen avond in Lissabon kreeg een wrange nasmaak. Wat een sportief duel moest zijn, draaide uit op een rel met zware beschuldigingen en felle reacties na afloop.

Er was dinsdagavond een groot incident tijdens Benfica - Real Madrid. Vinicius Jr. scoorde het enige doelpunt van de partij en ging nadien vieren met een dansje. De ref maande hem aan om terug naar zijn eigen speelhelft te gaan, maar de Braziliaan ging nog tot drie keer toe de thuisfans uitdagen.

Nadien kreeg hij logischerwijs een geel karton onder zijn neus geschoven en daar kon hij niet mee lachen. Eens hij terug op zijn plaats stond, was te zien hoe Benfica-aanvaller Gianluca Prestianni zijn t-shirt voor zijn mond hield en iets leek te zeggen tegen Vinicius.

Vinicius beweert dat Prestianni hem "aap" noemde

Bij de Spanjaarden wordt beweerd dat het om racistische uitlatingen ging, Benfica ontkent alles met klem. Thibaut Courtois reageerde voor de camera van VTM. "Dan zou hij, volgens Vini en ik geloof zijn woord, aap genoemd worden door Prestianni", zegt de Belgische doelman.

Onaanvaardbaar, als het effectief zo is. "Vini reageert daar meteen op en hij beslist om naar de kant te gaan. Als ploeg staan we achter hem. We hebben een nultolerantie tegen racisme. Uiteindelijk is er niet veel meer wat we eraan kunnen doen", beseft Courtois wel.

"Ofwel moet de speler toegeven wat hij gezegd heeft en anders… Ik had gehoord dat hij zijn gezicht bedekte met z’n t-shirt, en dan kunnen we er niet veel aan doen, jammer genoeg", besluit de nummer één van onze nationale ploeg.



Mbappé spaart zijn woorden niet

Kylian Mbappé was veel harder voor Prestianni. "Ik ga zijn naam niet noemen, want dat is hij niet waard. Het nummer 25 van Benfica heeft Vini tot vijf keer toe een aap genoemd", beweert de Fransman. "Niet alleen Vini hoorde dat, ook ploegmaats in de buurt en zelfs spelers van Benfica zelf."

"Dit is totaal onaanvaardbaar. Het lijkt wel alsof alle waarden in het voetbal verdwenen zijn. Voor mij is hij geen collega-voetballer meer. Wat mij betreft, zou hij nooit nog in de Champions League mogen uitkomen", besluit Mbappé.

Vinicius doorbreekt zelf de stilte

Ondertussen plaatste ook Vinicius Jr. zelf een statement op sociale media. "Racisten zijn boven alles lafaards. Ze moeten hun shirt in hun mond stoppen om te tonen hoe zwak ze zijn", opent hij. "Maar ze worden beschermd door anderen die, in theorie, de plicht hebben om te straffen. Wat er vandaag is gebeurd, is niets nieuws in mijn leven of in dat van mijn familie."

"Ik kreeg een gele kaart omdat ik een doelpunt vierde. Ik begrijp nog steeds niet waarom. Aan de andere kant was er enkel een slecht uitgevoerd protocol dat nergens toe diende. Ik hou er niet van om in zulke situaties terecht te komen, zeker niet na een grote overwinning waarbij de krantenkoppen over Real Madrid zouden moeten gaan, maar het is noodzakelijk", besluit Vinicius.