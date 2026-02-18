Wedloop kan beginnen: 'Minstens vijf clubs uit Engeland willen speler losweken bij Union SG'

Ross Sykes is geen vaste basisspeler meer bij Union SG. Toch stijgt de aandacht voor de speler week in, week uit. Gaat hij binnenkort een overstap wagen richting de Engelse competitie? Dat zou zomaar kunnen.

Dit seizoen is Ross Sykes geen onbetwiste titularis (meer) bij Union SG, maar dat weerhoudt de geïnteresseerde clubs er niet van om hun aandacht in de centrale verdediger steeds luider van de daken te schreeuwen.

Verschillende teams uit Engeland willen Ross Sykes

Meerdere clubs uit de Premier League en Championship hebben dit seizoen scouts gestuurd naar Union. Heel wat van die teams hebben ondertussen ook formeel hun interesse in de centrale verdediger laten blijken.

Everton, Leeds United, Burnley, Crystal Palace, Coventry City, ... Het aantal teams dat hem willen is bijna niet meer op één hand te tellen. Union SG wil hem wel zeker behouden en enkel tegen de juiste prijs verkopen.

Ross Sykes klaar voor een stap naar het buitenland?

Met een geschatte waarde van 2,5 miljoen euro Volgens Transfermarkt heeft Sykes een marktwaarde van zo'n 2,5 miljoen euro, al willen ze bij de Brusselaars een veelvoud van dat bedrag proberen te vangen en daartoe is het interessant dat veel teams hem willen.



Ross Sykes ligt bij Union SG vast tot juni 2027, maar de Brusselaars hebben een optie in zijn contract om hem tot juni 2028 onder zeil te leggen. Op die manier zijn ze bij mogelijk onderhandelingen wel nog steeds baas.