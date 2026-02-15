STVV STVV
3-2
Zulte Waregem Zulte Waregem
stvSTVV
zwaZulte Waregem
0-1
18' Joseph Opoku (Anosike Ementa)
0-2
25' Joseph Opoku (Emran Soglo)
Keisuke Goto (pen) 45+1'
1-2
Simen Juklerød 45+6'
2-2
(Rihito Yamamoto) Loïc Mbe Soh 85'
3-2
Datum: 15/02/2026 19:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25

STVV haalt een dubbele achterstand op en greep de drie punten na een discutabel doelpunt

Veel sneeuw, moeilijk voetbal, maar toch vijf doelpunten. Al zal er nog een hartelijk woordje worden gesproken over het winnende doelpunt van STVV. De Limburgers zetten zo wel hun succesverhaal verder.

Sneeuwval gooide bijna roet in het eten

Hevige sneeuwval was er ook in Limburg. Het kunstgrasveld van STVV was onbespeelbaar. Dus gingen medewerkers van de club en ook een aantal militairen aan de slag om het veld sneeuwvrij te maken. Alles werd bovengehaald en zelfs een tractor. Bergen sneeuw werden geruimd. 

Met een kwartier uitstel werd dan toch de wedstrijd afgetrapt. Al was dit onder luid protest van Wouter Vrancken. De Limburgse trainer had liever niet gevoetbald en die is begrijpbaar als je de eerste 30 minuten van de wedstrijd was. 

Waarschuwing langs beide kanten

De wedstrijd was nog geen één minuut bezig en de smaakmaker van de Zulte Waregem waarschuwde STVV al. Het was Jeppe Erenbjerg die de debatten opende . De spelmaker van Zulte Waregem dook in het strafschopgebied en had een prima schot in de voeten. Leobrian Kokubo, de doelman van STVV, was echter op zijn hoede en kon de bal in hoekschop werken. 

STVV was wakker geschud en liet zich ook even kennen. Wie anders dan Ryotaro Ito was de man met het schot, maar Brent Gabriel stond goed geplaatst om het schot in hoekschop te duwen. Beide ploegen hadden zich in de slotfase even op de kaart gezet

Joseph Opoku neemt de wedstrijd zelf in handen

Je kan niet over Joseph Opoku spreken zonder over Anosike Ementa te spreken in het de eerste helft. De boomlange Ementa had tot tweemaal toe een voet in de beide doelpunten van Opoku. Bij het openingsdoelpunt van Zulte Waregem werd de bal in de kleine rechthoek getrapt. Ementa controleerde half en legde de bal terug op Opoku. Deze twijfelde niet en schoot de 0-1 tegen de netten. 

Het tweede doelpunt van Opoku kwam er ook al mede dankzij Ementa. De aanvaller hield de bal goed bij aan de zijlijn en kon deze tot bij Emran Soglo tikken. De vleugelspeler had een goede voorzet in de benen en de bal kwam bij Opoku. Deze controleerde de bal goed en schoot deze wederom voorbij Leobrian Kokubo. Zo stond ineens de 0-2 op het bord. 

STVV nam het heft terug in handen

De thuisploeg bleef niet bij de pakken zitten. Het was vooral Keisuke Goto die zich bedrijvig toonde vooran en geregeld de bal goed bijhield. Tot echte grote kansen kwam de aanvaller echter niet, maar hij zette wel zijn ploeggenoten goed op weg naar doel. 

De moment dat Keisuke Goto op weg leek naar de 1-2 werd hij stevig gehinderd door Jakob Kiilerich. De verdediger van Zulte Waregem haalde Goto neer, maar zowel de scheidsrechter als de VAR reageerde niet onmiddelijk. Uiteindelijk werd de scheidsrechter toch naar het scherm geroepen en hij legde toen de bal op de stip. Dit niet zonder Kiilerich eerst een rode kaart onder de neus te schuiven. 

Het was Ryotaro Ito die zich achter de bal zetten en hij legde de 1-2 tegen de netten. Brent Gabriels was zo geklopt en STVV kwam dankzij deze treffer terug in de wedstrijd. Ze gingen dan ook meer en meer op zoek naar een gelijkmaker en deze kwam er in het absolute slot van de eerste helft. Het was Simen Juklerød die in de toegevoegde, na een wat rommelige fase, de gelijkmaker op het bord zette. Dit was ineens ook de ruststand. 

STVV domineerde, maar Zulte Waregem gaf zich niet gewonnen

Tijdens de rust waren de medewerkers van de club hard bezig met sneeuwruimen. De lijnen werden vrijgemaakt en er werd geprobeerd om het veld zoveel mogelijk bespeelbaar te maken. Op plekken waar nog wat sneeuw lag bleef het echter moeilijk om de bal onder controle te houden. 

STVV speelde met een mannetje meer en dat zag je ook. Ze combineerden goed en probeerden om de drie punten thuis te houden. Het was vooral Ilias Sebaoui die in positieve zin opviel, maar de lichtvoetige middenvelder kreeg de bal niet tussen de palen. 

Een voorsprong met een reukje aan?

STVV domineerde het slot van de partij en een doelpunt zat in de lucht. Dit kon je ook letterlijk nemen want STVV kreeg een hoekschop. Het was Loïc Mbe Soh met de kopbal en de bal vloog voorbij Brent Gabriel. Zo stond de 3-2 op het bord. 

De scheidsrechter kreeg echter bericht van de VAR dat hij even naar het scherm moest komen. Op deze beelden was duidelijk te zien dat Oumar Diouf van STVV buitenspel stond en ook het zicht belemmerde van de doelman. De scheidsrechter keek naar de beelden en keurde het goed. 

Zulte Waregem kon met 10 mensen geen vuist meer maken in het slot van de wedstrijd en zo won STVV met 3-2. Zo blijft het sprookje van de Limburgers voortduren. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

STVV STVV
Kokubo Leobrian   90' 5.99 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/18 (27.8%)
Meer statistieken
Juklerød Simen 69' 6.25 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/43 (69.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/17 (11.8%)
Meer statistieken
Mbe Soh Loïc 90' 6.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 90' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 19/30 (63.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/16 (18.8%)
Meer statistieken
Hata Taiga 90' 5.79 -
  • Nauwkeurige passes: 16/32 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/21 (14.3%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito A   90' 6.97 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/46 (76.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 37/59 (62.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 27
Meer statistieken
Ito Ryotaro 82' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 31/51 (60.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/10 (10%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/15 (20%)
  • Balverliezen: 37
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 90' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 39/46 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Goto Keisuke 90' 7.13 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan   90' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 25/36 (69.4%)
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Bank
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 8' 5.93  
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 0'  
Diouf Oumar 21' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 5.99 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/38 (31.6%)
Meer statistieken
Willen Lukas   90' 5.23 -
  • Nauwkeurige passes: 14/33 (42.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/23 (26.1%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Kiilerich Jakob   44' 5.1 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
De Jaegere Benoit 90' 6.15 -
  • Nauwkeurige passes: 9/18 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/16 (12.5%)
Meer statistieken
Soglo Emran A 66' 6.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/21 (47.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Meer statistieken
Claes Thomas 90' 5.69 -
  • Nauwkeurige passes: 18/27 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Lofolomo Enrique   90' 5.28 -
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Nyssen Benoit 66' 5.45 -
  • Nauwkeurige passes: 5/15 (33.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 90' 5.64 -
  • Nauwkeurige passes: 22/39 (56.4%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/20 (25%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Ementa Anosike 90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 24/41 (58.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Opoku Joseph ⚽ ⚽ 76' 8.44 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis 0'  
Tanghe Anton 0'  
Vossen Jelle 0'  
Gavriel Stavros 0' 5.89  
Meer statistieken
Paugain Wilguens 24' 6.01 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Hedl Tobias 0'  
Ake Marley 0' 5.82  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Asare Dirk 14' 5.79 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Meer statistieken
Cappelle Yannick   24' 5.62 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
Meer statistieken
