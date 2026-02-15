Anderlecht Anderlecht
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
20 minuten het Anderlecht van tegen Antwerp en daarna... Paars-wit laat weer pijnlijk punten liggen
Foto: © photonews

Anderlecht-La Louvière, dat begon veelbelovend, maar draaide uit op een enorme teleurstelling. Op het veld konden ze het alvast niet steken, want dat was door de stewards piekfijn gemaakt. Ondanks enkele goeie kansen bleef het duel steken op 0-0. En vooral: veel slechte passes.

Anderlecht begon wervelend aan de partij en leek een vervolg te breien aan de wedstrijd tegen Antwerp. De eerste 20 minuten voetbalde paars-wit zo goed als constant op de helft van La Louvière en puzzelde ook een paar heel leuke aanvallen in elkaar. De positiewissels waren niet te volgen. Sardella stond zo ineens diepe spits en De Cat rechtsachter, om maar een voorbeeld te geven.

20 minuten het Anderlecht vanop Antwerp

Maamar, Bertaccini, Verschaeren en Hazard kregen allemaal kansen, maar het vizier stond niet zo scherp afgesteld als donderdag. Maar toch, het leek wachten tot de wit-groene afweer het zou begeven. Dat gebeurde echter niet en La Louvière speelde het slim. 

Na die openingsfase besloten ze om het tempo uit de wedstrijd te halen. Peano begon te treuzelen bij uittrappen, ze lokten foutjes uit en namen hun tijd bij elke stilstaande fase. Anderlecht verloor zo wat de controle over de partij en het spel verwaterde helemaal. 

Ultrasaaie tweede helft

Trouwens, een pluim voor de stewards en de fans van Anderlecht, want zij maakten een onbespeelbaar terrein in een uurtje helemaal sneeuwvrij. Een huzarenwerkje! 

De tweede helft was dat niet. Anderlecht had wel doorlopend balbezit, maar vond de gaten in de verdediging van La Louvière niet. Er was te weinig beweging en de passes waren te slordig of het waren de verkeerde keuzes. Invaller Camara kreeg wel de beste kans, maar schoot recht op Peano. 

Nee, die tweede helft was weer veel te weinig. Saai ook. Wie niet gekeken heeft, kan zich moeilijk voorstellen welke simpele passes allemaal verloren werden gegeven. Daarmee heeft Anderlecht al zes matchen op rij in de competitie niet meer kunnen winnen. De euforie van donderdag is alweer weg uit het Lotto Park.

Opstellingen

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.6 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Sardella Killian 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 52/64 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 57/62 (91.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Ilic Mihajlo   90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 45/51 (88.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 47/60 (78.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/13 (15.4%)
Meer statistieken
Verschaeren Yari 69' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 40/42 (95.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Llansana Enric 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 39/47 (83%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 54' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 69' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 54' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan 83' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Angely Mathys 0'  
Augustinsson Ludwig 0'  
Camara Ilay 36' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 21' 6.5 -
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 36' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 7' 6.1  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Dao Elyess 0'  
Heekeren Justin 0'  
Tajaouart Anas 0'  
Kanate Ibrahim 21' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán   90' 8.1 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Liongola Jordi 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/17 (52.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Maisonneuve Maxence   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Okou Yllan   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
Meer statistieken
Faye Wagane   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Gillot Nolan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Lutonda Thierry 62' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Lahssaini Sami 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Ito Joël 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Afriyie Jerry 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Moussa Fall Pape 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 10/24 (41.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Beka Beka Alexis 0'  
Gueulette Samuel 0'  
Ashimeru Majeed   28' 6.3 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Benavides Dario 0'  
Riou Matthis 0'  
Nsingi Nachon 0'  
Makaté Cristian 0'  
Maës Owen 0'  
