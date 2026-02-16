JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek

Zulte Waregem verloor met 3-2 van STVV, maar de sportieve nederlaag was niet het grootste gespreksonderwerp. Na afloop bracht Essevee naar buiten dat Joseph Opoku tijdens de match het mikpunt werd van racistische uitlatingen.

Zulte Waregem verloor zondagavond met 3-2 op het veld van STVV. Essevee kwam daags na de wedstrijd met een opvallend statement. Hun speler Joseph Opoku zou namelijk het slachtoffer van racistische uitlatingen zijn geworden tijdens de wedstrijd.

Dit gebeurde na het scoren van een doelpunt. "Essevee zal, in nauwe samenwerking met STVV, de bevoegde instanties en de stadionverantwoordelijken, alles in het werk stellen om de betrokken personen te identificeren", klinkt het op de clubwebsite.

Zulte Waregem reageert scherp en start onderzoek naar incident

"Indien mogelijk zullen gepaste en proportionele maatregelen worden genomen, in overeenstemming met de geldende regelgeving en procedures. Essevee spreekt bovendien zijn volledige steun en solidariteit uit aan Joseph Opoku."

"Onze spelers moeten in een veilige en respectvolle omgeving hun sport kunnen beoefenen, zonder geconfronteerd te worden met discriminatie of haatdragend gedrag. Racisme heeft geen plaats in onze samenleving, noch in het voetbal. Samen tegen racisme", aldus Zulte Waregem.

Lees ook... Ook winnende Vrancken boos op arbitrage, Vandenbroeck stuurt héél opvallende speler naar pers›

De club zal er dus ongetwijfeld alles aan doen om de dader te straffen. Het is niet de eerste keer dat racisme een wedstrijd in ons land overschaduwt. Eind januari werd ook KV Kortrijk-speler Thierry Ambrose slachtoffer van racisme.