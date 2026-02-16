Vandenbempt spaart kritiek niet: "Had gaandeweg niets meer met voetbal te maken, slaat nergens op"

Vandenbempt spaart kritiek niet: "Had gaandeweg niets meer met voetbal te maken, slaat nergens op"
Foto: © Voetbalkrant.com

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hevige sneeuwval trof zondag quasi alle Belgische velden, maar slechts één duel werd stilgelegd. Nu klinkt er stevige kritiek op het feit dat er überhaupt werd gespeeld.

Op zondag werden alle wedstrijden in het Belgisch voetbal getroffen door hevige sneeuwval. Opvallend: slechts één wedstrijd werd gestaakt: Jong Gent - Olympic Charleroi. Geen enkele wedstrijd ging niet van start omwille van het weer.

Nochtans lag het veld er niet altijd even goed bij. Op Anderlecht viel de schade goed mee en werd de sneeuw geruimd. Op Stayen was het bijvoorbeeld anders. Ook wie Francs Borains - SK Beveren keek, zag geen groen meer op het beeld.

"Voetbal is een wintersport, maar ik heb totaal géén begrip voor het feit dat er gespeeld werd", zegt Peter Vandenbempt bij Sporza. "Ofwel maak je het terrein sneeuwvrij, zoals ze in Anderlecht redelijk geweldig gedaan hebben, ofwel speel je niet."

Sneeuwchaos zet discussie over speelbaarheid op scherp

"Het spektakel daar had gaandeweg niets meer met voetbal te maken. Op bepaalde momenten was het volgens mij ook niet meer reglementair, want je zag de lijnen nog nauwelijks en ook de VAR-lijn werkte niet, zag ik op mijn beeld verschijnen", gaat de commentator verder.

Hij zag dat het leer bleef steken in de sneeuw en dat er glijpartijen volgden. "Scheidsrechters kunnen zich verschuilen achter het reglement, maar gezond verstand en respect voor het voetbal en voor de voetballer. Diegenen die ervoor betalen, zeggen: niet spelen."

"Ook op Sint-Truiden leek me dat het geval, waar je uiteindelijk toestanden krijgt waarbij spelers van STVV tijdens de rust enkel hun speelhelft waar ze mogen aanvallen extra ruimen, en de andere helft een stuk minder sneeuwvrij maken. Dat moeten wij dan allemaal profvoetbal vinden, dus het slaat helemaal nergens op", aldus Vandenbempt.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Pro League is duidelijk: dit gebeurt er met stopgezette Pro League-wedstrijd van vorig weekend

Pro League is duidelijk: dit gebeurt er met stopgezette Pro League-wedstrijd van vorig weekend

16:15
Union SG zit met een zeer lastig probleem: "Moeten onze mentaliteit veranderen"

Union SG zit met een zeer lastig probleem: "Moeten onze mentaliteit veranderen"

16:00
Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil

Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil

15:30
3
Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie Reactie

Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie

15:15
"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is" Opinie

"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is"

15:15
Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert

Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert

15:00
4
Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem

Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem

14:40
5
Zware domper voor Vincent Kompany bij Bayern München

Zware domper voor Vincent Kompany bij Bayern München

14:20
2
Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement

Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement

14:00
7
Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic?

Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic?

13:00
3
JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek

JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek

12:40
4
"Het gaat weer net niet worden voor hen" en "Zo'n speler wil je toch 10 topwedstrijden zien spelen?"

"Het gaat weer net niet worden voor hen" en "Zo'n speler wil je toch 10 topwedstrijden zien spelen?"

12:20
2
Vandenbempt keihard voor Antwerp: "Onstabiele en middelmatige ploeg"

Vandenbempt keihard voor Antwerp: "Onstabiele en middelmatige ploeg"

12:00
7
Technisch gezien kan hij een Rode Duivel zijn: een Belg onder de beste doelpuntenmakers in Spanje

Technisch gezien kan hij een Rode Duivel zijn: een Belg onder de beste doelpuntenmakers in Spanje

11:40
11
De Bundesliga wenkt al: hoe lang kan Club Brugge hem nog houden?

De Bundesliga wenkt al: hoe lang kan Club Brugge hem nog houden?

11:20
6
Beerschot likt zijn wonden, maar is nog steeds kwaad: "Het was overduidelijk"

Beerschot likt zijn wonden, maar is nog steeds kwaad: "Het was overduidelijk"

11:00
1
🎥 Voormalig Gent-speler Gift Orban kreeg de meest bizarre rode kaart: "Als zwarte speler..."

🎥 Voormalig Gent-speler Gift Orban kreeg de meest bizarre rode kaart: "Als zwarte speler..."

10:30
1
Olivier Renard-transfer zorgt voor grote twijfels bij Anderlecht: héél pijnlijke statistiek

Olivier Renard-transfer zorgt voor grote twijfels bij Anderlecht: héél pijnlijke statistiek

10:00
Club Brugge zorgt ook voor hoongelach, speler legt uit: "Ik wil niet te veel verklappen"

Club Brugge zorgt ook voor hoongelach, speler legt uit: "Ik wil niet te veel verklappen"

09:30
20
Standard kent nu al grote problemen voor... match tegen Genk

Standard kent nu al grote problemen voor... match tegen Genk

09:00
5
Anderlecht heeft akkoord met nieuwe T1, maar... dat kan nog altijd in het water vallen

Anderlecht heeft akkoord met nieuwe T1, maar... dat kan nog altijd in het water vallen

08:40
Moeten we ons zorgen maken over Romelu Lukaku? Spits mocht weer gaan zitten terwijl hij klaar stond

Moeten we ons zorgen maken over Romelu Lukaku? Spits mocht weer gaan zitten terwijl hij klaar stond

08:20
1
Iedereen wist toch dat er sneeuw ging vallen? "Hadden de clubs zich niet beter kunnen voorbereiden?"

Iedereen wist toch dat er sneeuw ging vallen? "Hadden de clubs zich niet beter kunnen voorbereiden?"

08:00
5
Raheem Sterling, pas aangekomen bij Feyenoord, komt naar... België

Raheem Sterling, pas aangekomen bij Feyenoord, komt naar... België

07:40
Hoe maakt Club Brugge kans tegen Atlético Madrid? Marc Degryse kent het antwoord

Hoe maakt Club Brugge kans tegen Atlético Madrid? Marc Degryse kent het antwoord

07:09
Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen?

Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen?

07:00
15
Ook winnende Vrancken boos op arbitrage, Vandenbroeck stuurt héél opvallende speler naar pers

Ook winnende Vrancken boos op arbitrage, Vandenbroeck stuurt héél opvallende speler naar pers

06:30
5
Alfred Schreuder? Anderlecht-speler reageert: "Er zijn er nog bij Ajax mislukt hé" Reactie

Alfred Schreuder? Anderlecht-speler reageert: "Er zijn er nog bij Ajax mislukt hé"

06:00
🎥 Heel bijzondere 'ereronde' voor spelers RSC Anderlecht: de crisis is bijzonder diep

🎥 Heel bijzondere 'ereronde' voor spelers RSC Anderlecht: de crisis is bijzonder diep

23:00
Anderlecht-spelers weer uitgefloten: "Dat doet pijn" Reactie

Anderlecht-spelers weer uitgefloten: "Dat doet pijn"

22:15
De Rode Duivel van het moment? Speler met verleden bij OH Leuven en Antwerp laat alweer van zich spreken

De Rode Duivel van het moment? Speler met verleden bij OH Leuven en Antwerp laat alweer van zich spreken

22:30
3
Taravel weet waar het verschil met donderdag lag: "Maar dat is geen excuus voor deze prestatie" Reactie

Taravel weet waar het verschil met donderdag lag: "Maar dat is geen excuus voor deze prestatie"

21:50
1
Coach Zulte Waregem kan niet lachen met arbitrage: "Een moment doet de wedstrijd kantelen"

Coach Zulte Waregem kan niet lachen met arbitrage: "Een moment doet de wedstrijd kantelen"

22:00
14
STVV haalt een dubbele achterstand op en greep de drie punten na een discutabel doelpunt

STVV haalt een dubbele achterstand op en greep de drie punten na een discutabel doelpunt

21:36
Anderlecht zit nog altijd in crisis: dit is al héél lang niet meer gebeurd

Anderlecht zit nog altijd in crisis: dit is al héél lang niet meer gebeurd

21:30
1
Is vernedering voor Atlético Madrid de ideale opsteker voor Club Brugge?

Is vernedering voor Atlético Madrid de ideale opsteker voor Club Brugge?

21:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over 'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet' Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement JaKu JaKu over Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge JaKu JaKu over Vandenbempt spaart kritiek niet: "Had gaandeweg niets meer met voetbal te maken, slaat nergens op" Nelvafrel Nelvafrel over Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem JaKu JaKu over Zware domper voor Vincent Kompany bij Bayern München Madeiros Madeiros over Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen? JaKu JaKu over De Bundesliga wenkt al: hoe lang kan Club Brugge hem nog houden? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Technisch gezien kan hij een Rode Duivel zijn: een Belg onder de beste doelpuntenmakers in Spanje Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved