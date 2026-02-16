Vandenbempt spaart kritiek niet: "Had gaandeweg niets meer met voetbal te maken, slaat nergens op"

Hevige sneeuwval trof zondag quasi alle Belgische velden, maar slechts één duel werd stilgelegd. Nu klinkt er stevige kritiek op het feit dat er überhaupt werd gespeeld.

Op zondag werden alle wedstrijden in het Belgisch voetbal getroffen door hevige sneeuwval. Opvallend: slechts één wedstrijd werd gestaakt: Jong Gent - Olympic Charleroi. Geen enkele wedstrijd ging niet van start omwille van het weer.

Nochtans lag het veld er niet altijd even goed bij. Op Anderlecht viel de schade goed mee en werd de sneeuw geruimd. Op Stayen was het bijvoorbeeld anders. Ook wie Francs Borains - SK Beveren keek, zag geen groen meer op het beeld.

"Voetbal is een wintersport, maar ik heb totaal géén begrip voor het feit dat er gespeeld werd", zegt Peter Vandenbempt bij Sporza. "Ofwel maak je het terrein sneeuwvrij, zoals ze in Anderlecht redelijk geweldig gedaan hebben, ofwel speel je niet."

Sneeuwchaos zet discussie over speelbaarheid op scherp

"Het spektakel daar had gaandeweg niets meer met voetbal te maken. Op bepaalde momenten was het volgens mij ook niet meer reglementair, want je zag de lijnen nog nauwelijks en ook de VAR-lijn werkte niet, zag ik op mijn beeld verschijnen", gaat de commentator verder.

Hij zag dat het leer bleef steken in de sneeuw en dat er glijpartijen volgden. "Scheidsrechters kunnen zich verschuilen achter het reglement, maar gezond verstand en respect voor het voetbal en voor de voetballer. Diegenen die ervoor betalen, zeggen: niet spelen."





"Ook op Sint-Truiden leek me dat het geval, waar je uiteindelijk toestanden krijgt waarbij spelers van STVV tijdens de rust enkel hun speelhelft waar ze mogen aanvallen extra ruimen, en de andere helft een stuk minder sneeuwvrij maken. Dat moeten wij dan allemaal profvoetbal vinden, dus het slaat helemaal nergens op", aldus Vandenbempt.