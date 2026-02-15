🎥 Het onterechte omslagpunt van de wedstrijd? "Belachelijk rood"

Foto: © photonews

STVV en Zulte Waregem sloten tegen elkaar de speeldag af in een besneeuwd Stayen. Zulte Waregem had in de eerste helft de schaapjes op het droge, tot er een strafschop kwam voor de thuisploeg op aangeven van de VAR.

Zulte Waregem stond na veertig minuten voetballen 0-2 voor op bezoek bij STVV. Joseph Opoku had met twee doelpunten zijn Essevee op rozen gezet. Maar toen kwam er een opvallend omslagpunt in de wedstrijd.

Vijf minuten voor rust ging Kiilerich bij een fase trekken aan Goto. De ref ging er niet op in en liet in eerste instantie ook verder spelen, waardoor Essevee zonder mogelijke tegentreffer leek weg te gaan komen in eerste instantie.

Kiilerich krijgt rood, STVV strafschop: waarom de dubbele bestraffing?

Op aangeven van de VAR moest scheidsrechter Verboomen echter de beelden gaan bekijken. Die vond het wel degelijk een strafschop, maar daar hield het niet op. Kiilerich trok heel opzichtig Goto onderuit en daardoor oordeelde Verboomen dat het ook rood was.

Technisch gezien is een dubbele bestraffing (een rode kaart én een strafschop tegen) alleen mogelijk als een speler niet voor de bal gaat. Verboomen werd naar de VAR gestuurd om de beelden te bekijken van de fout.

Lees ook... Coach Zulte Waregem kan niet lachen met arbitrage: "Een moment doet de wedstrijd kantelen"

Mogelijk oordeelde hij dat Kiilerich niet probeerde om voor de bal te gaan, waardoor hij ook besloot om rood te trekken. Een zware straf vonden vele mensen op de sociale media, die dan ook meteen hun ongenoegen wisten te uiten.

Vond u het een rode kaart?

37%
63%

Je kan nog stemmen tot 18/02/2026 20:00.

STVV
Zulte Waregem
Jakob Kiilerich

