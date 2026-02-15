De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn

Foto: © photonews

Anderlecht staat dicht bij een terugkeer van Jean Kindermans (61) als directeur van de jeugdopleiding. De voormalige topman van Neerpede is enthousiast over de mogelijkheid om terug te keren, maar er moet nog een akkoord worden bereikt met zijn huidige werkgever, Antwerp.

Kindermans ligt nog tot 2029 onder contract bij Antwerp, wat de onderhandelingen bemoeilijkt, maar niet onmogelijk maakt. Kindermans heeft intern zelf ook al aangegeven dat hij wil terugkeren.

De voormalige jeugdbaas van Anderlecht werkte eerder 18 jaar op Neerpede, tussen 2005 en 2023. Zijn vertrek was destijds een schok voor de supporters en kwam er na onenigheid met voormalig voorzitter Wouter Vandenhaute.

Jean Kindermans lijkt terug te keren naar Anderlecht

Sinds zijn vertrek heeft Kindermans drie seizoenen bij Antwerp gewerkt. Daar leverde hij goed werk, maar intussen is het duidelijk dat zijn hart nog steeds op Neerpede ligt.

Dat Romelu Lukaku heeft aangedrongen op zijn terugkeer speelt ook mee. De spits pleitte bij Marc Coucke voor het aantrekken van Kindermans, om de jeugdopleiding in Neerpede opnieuw naar de top in België te brengen.


Een beslissing zou deze week moeten vallen. Het zou voor de supporters alvast een heel goed signaal zijn moest paars-wit erin slagen het icoon terug te halen.

