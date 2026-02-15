Mika Godts zet WK-kandidatuur kracht bij en geeft verrassend nieuws over zijn toekomst

Onstuitbaar bij Ajax blijft Mika Godts doelpunten en assists opstapelen. De jonge Belg is onmisbaar in Amsterdam.

Mika Godts heeft dit seizoen een andere dimensie bereikt. De jonge flankaanvaller is uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler van Ajax Amsterdam. Met 12 goals en 8 assists is hij de meest bepalende speler van de Eredivisie geworden.

Zaterdagavond stal hij de show met twee goals en een assist.. Een Belgisch feestje, want onze landgenoten Rayane Bounida en Jorthy Mokio vonden ook het net.

In de vorm van zijn leven

Met 12 goals en 10 assists op zijn conto heeft Godts de beste cijfers uit zijn carrière. Hij werd dan ook gekozen tot Man van de Match. "Ik wist dat het er uiteindelijk van zou komen. Soms kijk ik naar de cijfers, soms niet, ik probeer mijn spel te variëren", gaf hij toe bij ESPN NL..

Ondanks belangstelling uit Turkije afgelopen zomer koos de flankspeler ervoor in Amsterdam te blijven, en die gok betaalt zich uit. Hij is zelfs niet van plan om zijn hoogvorm te verzilveren. "Ajax heeft me alles gegeven op het hoogste niveau. Ik ben hier gelukkig en ik ben vastbesloten volgend seizoen te blijven om met deze ploeg een prijs te proberen te winnen."

Lees ook... 🎥 Na het exploot bij Ajax: "Dan zijn die Belgen toch zo dom niet"›

Hij zou straks wel eens het witte konijn kunnen worden dat de bondscoach uit zijn hoed tovert. Want je kan nog moeilijk rond hem heen. Rudi Garcia volgt zijn prestaties in Nederland op de voet en het jonge talent zou in maart zijn eerste oproep voor de Rode Duivels kunnen krijgen.