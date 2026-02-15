🎥 Na het exploot bij Ajax: "Dan zijn die Belgen toch zo dom niet"

Na de overtuigende 4-1-zege tegen Fortuna Sittard hoopt aanvoerder Davy Klaassen dat Ajax eindelijk kan voortbouwen op deze prestatie. En hij had wel het een en ander te zeggen over de prestatie van de Amsterdamse Belgen.

De Amsterdammers scoorden vier keer, iets wat al een tijd niet meer was gelukt. Volgens Klaassen zegt dat veel over de moeilijke periode die Ajax doormaakte. “We hebben vaak met twee goals voorgestaan, maar het dan toch nog lastig gekregen.”

Opvallend was de grote rol van de Belgen. Mika Godts nam twee doelpunten voor zijn rekening, terwijl ook Rayane Bounida en Jorthy Mokio hun bijdrage leverden aan de ruime overwinning.

Davy Klaassen over de prestatie van Bounida, Godts en Mokio

Klaassen kon het niet laten om daar een grapje over te maken. “Lekker hè, zijn ze toch niet zo dom", lachte hij, verwijzend naar het stereotype dat in Nederland leeft. “Of ik ze pest? Nee, ze zijn met te veel, dus we moeten uitkijken.”

Volgens de middenvelder was de overwinning meer dan verdiend en geeft ze vertrouwen richting de komende wedstrijden. Ajax wil deze lijn nu doortrekken en opnieuw stabiliteit vinden.

“Je wilt dit niveau natuurlijk vasthouden", besloot Klaassen. “Maar je moet het elke week opnieuw laten zien. Dat komt niet vanzelf.”





Mokio pour Godts 😍🇧🇪 pic.twitter.com/5GU5ezRkwj — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) February 14, 2026