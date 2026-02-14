Geweigerd te cashen: CEO verklaart waarom Club Brugge meer dan 100 miljoen euro heeft laten liggen

Foto: © photonews

Club Brugge heeft deze winter de kans laten liggen om zwaar te cashen. CEO Bob Madou laat weten dat Club al zo'n financieel sterke instelling is dat het sportieve primeert.

Dat is waar zijn relaas in Het Nieuwsblad uiteindelijk op neerkomt. Met Raphaël Onyedika, Joel Ordoñez en Christos Tzolis liepen drie sterkhouders van Club Brugge in de afgelopen transferperiode in de kijker. Bij een verkoop van die drie spelers konden ze in Brugge de bankrekening met ettelijke miljoenen aandikken. "102 miljoen wellicht, ja", is Madou concreet. 

Dat is al een bedrag waar menig bestuurder van een voetbalclub van achterover zou vallen. Waarom hebben ze bij Club Brugge dan besloten niet mee te werken aan transfers voor deze spelers? "In deze club is het niet het moeilijkste om 'neen' te zeggen tegen een gecumuleerd bedrag van meer dan honderd miljoen euro", onthult Madou.

Club moet geen biedingen op spelers aanvaarden

Kortom: Club Brugge is al een financieel zeer gezonde club. Door de goede financiële zaken uit de laatste jaren, ligt de prioriteit nu volledig op het sportieve. "Het 'moet' nooit voor de financiële stabiliteit, waardoor we de sportieve doelstellingen kunnen laten primeren." Wie in Brugge een speler wil weghalen, moet dus al sterk over de brug komen. 

Na het behalen van de titel door Union vorig seizoen snakt blauw-zwart ernaar om opnieuw de beste van België te zijn. Dat gevoel leeft dus ook in de bestuurskamer. "Het is simpel: als we onze beste spelers kunnen houden, zijn onze kansen op een landstitel groter. En dat brengt dan sowieso inkomsten met zich mee: via onder meer de Champions League en de meerwaarde op transfers."

Club Brugge mikt op win-win situatie

Goed nieuws voor Leko: Club Brugge bevestigt terugkeer van sleutelspelers voor de derby tegen Cercle
Het zou dus een win-win moeten zijn, of dat is alleszins waar ze bij Brugge naar streven. Afwachten of het dit seizoen inderdaad rendeert en Club door het houden van Onyedika, Ordoñez en Tzolis dit seizoen kampioen wordt. Lees ook wat Madou te zeggen heeft over het competitieformat in de Jupiler Pro League

Volg Cercle Brugge - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (15/02).

Club Brugge
Cercle Brugge

