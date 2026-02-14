Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

RSC Anderlecht zit in de finale van de Beker van België. Daar mag het ook andermaal Nathan De Cat voor danken. De zeventienjarige spelmaker van paars-wit scoorde én was opnieuw heel belangrijk in al zijn acties.

Volgens Sudpresse zou Nathan De Cat als hij wordt verkocht minstens dertig miljoen euro moeten opleveren en er wordt zelfs gesproken over een bedrag tot 35 miljoen euro, al is er wel een premisse verbonden aan het verhaal.

Miljoenendeal voor RSC Anderlecht op komst?

Momenteel loopt het contract van de jongeling van paars-wit tot juni 2027. Als hij een grote transfersom moet opleveren, kan dat contract meer beter worden opengebroken - daar is paars-wit mee bezig ondertussen.

Gaat De Cat deze zomer al vertrekken of niet? Dat is nog onduidelijk. Maar ongeacht wanneer hij vertrekt, is Anderlecht van plan een flinke som geld te ontvangen voor hun waardevolle speler. Volgens experts, waaronder diverse zaakwaarnemers, zou Nathan De Cat vertrekken voor een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro.

Meer dan dubbel zo duur als Romelu Lukaku?

Achter de schermen wordt zelfs gesproken over minimaal 35 miljoen euro – rekening houdend met mogelijke bonussen en een percentage van een eventuele toekomstige transfersom. Daarmee zou De Cat enkel De Ketelaere en Jashari moeten voorlaten.

Hij zou ook met gemak de lijst aanvoeren van de duurste spelers in de geschiedenis van Anderlecht, vóór Jeremy Doku (€26 miljoen, Rennes), Youri Tielemans (€25 miljoen, Monaco) en Bart Verbruggen (€20 miljoen, Brighton). Het is goed om te onthouden dat Romelu Lukaku, toen 18 jaar oud, in 2011 voor €15 miljoen naar Chelsea vertrok.