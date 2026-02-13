Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan

Philippe Clement is bezig aan een sterke reeks met Norwich City. De Canaries wonnen zes van hun laatste zeven matchen en lijken het degradatiespook stilaan achter zich te laten in de Championship.

Het is altijd met twee woorden spreken, maar daar lijkt het nu toch op. Norwich staat met 39 punten op de 16e plaats in de Championship. Het telt zeven punten meer dan Blackburn Rovers, de eerste ploeg in de degradatiezone.

Philippe Clement kijkt al ver vooruit bij Norwich

Dit seizoen was het behoud het hoofddoel van de club, maar Clement kijkt op de langere termijn. "Het doel is een stabiel verhaal te schrijven en de Premier League te halen, maar nog niet dit seizoen uiteraard", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Clement komt goed overeen met zijn assistenten. "Stephan Van der Heyden is hier bij mij als assistent, maar ook met mijn Engelse assistenten klikt het heel goed. Kerels met ervaring, niet als coach, maar wel als speler in het Engelse voetbal."



"Weet je, ik ben hier de oudste. Ook ouder dan de sportief directeur en de CEO. (lacht) Ja, zo ver is het al. Maar de mensen rond mij luisteren goed, geven als jongere gasten hun input", aldus de T1 van Norwich City.