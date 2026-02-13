Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko
Foto: © photonews

Aimé Omgba maakte in september 2024 de overstap van NAC Breda naar KAA Gent. Die transfer werd een verhaal met ups en downs en ondertussen ook al heel wat verschillende coaches. Nu lijkt de spelmaker eindelijk helemaal vertrokken.

Aimé Omgba maakte in september 2024 de overstap van NAC Breda naar KAA Gent voor een transfersom van een miljoen euro, ook al was hij op dat moment volgens Transfermarkt nog anderhalf miljoen euro waard.

Aimé Omgba kende moeilijke periodes bij KAA Gent sinds zijn transfer van NAC Breda

In zijn periode bij de Buffalo's steeg zijn marktwaarde even naar twee miljoen euro, maar momenteel klokt hij af op één miljoen euro. Zijn verhaal bij Gent is er voorlopig eentje van pieken en dalen, van blessures en van omgaan met verschillende coaches.

Hij begon bij de club met een blessure en dat was een eerste tegenslag voor de jonge spelmaker:  "Toen ik in Gent tekende, moest ik jammer genoeg ook die operatie ondergaan, waardoor ik toch wat in de anonimiteit verzeilde."

Moeilijke momenten onder Ivan Leko voor Aimé Omgba

En ook de voorbije maanden had hij het moeilijk onder Ivan Leko, zo geeft hij aan tegen Het Nieuwsblad: "Ik heb best wel een lastige periode achter de rug. Ik probeerde toen heus ook wel in gesprek te gaan met de coach ..." 


"Maar ik slaagde er niet in om echt een dialoog te hebben", is hij diplomatisch maar toch ook kritisch voor Leko. Onder nieuwe coach Rik De Mil lijkt Omgba nu eindelijk open te bloeien. En dat kan naar de toekomst toe alleen maar opleveren voor De Buffalo's.

Charleroi - KAA Gent

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KAA Gent
Aimé Omgba

