Er komt een ware voetbalrevolutie aan: 'Dit kampioenschap schrapt de gelijke spelen en past puntenverdeling aan'

De gelijke spelen zijn binnenkort voltooid verleden tijd in het Japanse voetbal. De J1 League heeft beslist om het reglement te wijzigen.

Japan wil voor een ware voetbalrevolutie zorgen. De Japanse voetbalbond wil in de J1 League met een verrassende nieuwigheid komen.

Vanaf augustus zal de eerste fase van de Japanse competitie worden gespeeld zonder... gelijke spelen. Japanse media weten dat de reglementswijziging daarvoor is goedgekeurd.

Wat gebeurt er als de wedstrijd op een gelijkspel is geeïndigd?

In de plaats van een puntendeling zal de wedstrijd dan wel afgefloten worden na negentig minuten, maar dat is niet het einde. Een strafschoppenserie moet vervolgens de winnaar aanduiden.

De Japanse voetbalbond hoopt het voetbal op die manier attractiever te maken. Al is dat niet de enige wijziging die zal worden doorgevoerd in Het Land van de Rijzende Zon.

En er komt ook meteen een nieuw... puntensysteem



De verliezer van de strafschoppenserie krijgt nog steeds een punt, terwijl de winnaar wordt beloond met twee punten. Een team dat een wedstrijd op de normale manier wint blijft uiteraard beloond worden met drie punten.