Rode Duivels weten waar ze voor staan: zeer pittige loting

Rode Duivels weten waar ze voor staan: zeer pittige loting
Foto: © photonews
Word fan van België! 2620

De Rode Duivels weten waar ze aan toe zijn in september, oktober en november. De loting van de Nations League is namelijk achter de rug en leverde pittige tegenstanders op voor de Belgen. Vooraf was al duidelijk dat het heel moeilijk kon worden.

De komende maanden zal alles in het teken staan van het WK voetbal voor de Rode Duivels, maar daarna is het toch ook weer uitkijken naar de Nations League. De loting voor dat toernooi werd op donderdagavond gehouden in Brussel.

Rode Duivels moeten spelen tegen Frankrijk én Italië 

De Rode Duivels wisten vooraf dat ze in een zware groep konden terechtkomen vanuit hun derde pot. Het was Pepe die ons land in een groep mocht gaan loten en we kwamen er zeker niet al te makkelijk vanaf zoals verwacht.

De Rode Duivels ontmoeten uit pot 1 niemand minder dan Frankrijk en met Italië is ook de tweede tegenstander heel pittig, terwijl Turkije uit pot 4 kwam. Ook de andere groepen zien er overigens héél interessant uit. Het overzichtje geven we u dan ook graag mee van deze loting: 

Groep 1: Frankrijk, Italië, België, Turkije
Groep 2: Duitsland, Nederland, Servië, Griekenland
Groep 3: Spanje, Kroatië, Engeland, Tsjechië
Groep 4: Portugal, Denemarken, Noorwegen, Wales

Wedstrijden in september, oktober en november voor Rode Duivels

De eerste wedstrijden in de Nations League staan eind sepember en begin oktober gepland - met vier speeldagen binnen twee weken. De laatste twee speeldagen staan half november op de planning in de Nations League.

Voor de Belgen staat er toch wel wat op het spel dan. De top-2 gaat naar de kwartfinales, het nummer drie speelt barrages tegen een nummer twee uit de B-League en het nummer vier degradeert rechtstreeks naar de B-League.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

LIVE: Alles te herdoen... Anderlecht heeft al gescoord Live

LIVE: Alles te herdoen... Anderlecht heeft al gescoord

20:33
'Woensdag ontslagen bij Tottenham en... Ajax én Marseille staan in de rij voor Deense coach'

'Woensdag ontslagen bij Tottenham en... Ajax én Marseille staan in de rij voor Deense coach'

20:20
Anderlecht moet in eigen boezem kijken: 'Paul Simonis haakt om deze reden(en) af als kandidaat-coach'

Anderlecht moet in eigen boezem kijken: 'Paul Simonis haakt om deze reden(en) af als kandidaat-coach'

20:00
WK op de helling? Ploeg komt na operatie met nieuws over Rode Duivel

WK op de helling? Ploeg komt na operatie met nieuws over Rode Duivel

18:00
Tomasz Radzinski is snoeihard voor Anderlecht-aanval, maar... herkent zichzelf wél in één van de spitsen

Tomasz Radzinski is snoeihard voor Anderlecht-aanval, maar... herkent zichzelf wél in één van de spitsen

19:40
Egyptenaar steekt zelfs Cristiano Ronaldo voorbij: 'Al Ittihad biedt Mo Salah monstercontract aan'

Egyptenaar steekt zelfs Cristiano Ronaldo voorbij: 'Al Ittihad biedt Mo Salah monstercontract aan'

19:20
"Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis

"Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis

18:40
10
Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

13:30
2
Tuur Dierckx vol lof: "Benieuwd wat dat kan geven in de Jupiler Pro League"

Tuur Dierckx vol lof: "Benieuwd wat dat kan geven in de Jupiler Pro League"

18:30
Vandenbempt houdt zich niet in: "Lijkwagen, hallucinant, tragisch, ... grootste crisis ooit"

Vandenbempt houdt zich niet in: "Lijkwagen, hallucinant, tragisch, ... grootste crisis ooit"

18:20
4
Analisten zeer kritisch voor bekerclash: "Het is héél erg geworden met Anderlecht"

Analisten zeer kritisch voor bekerclash: "Het is héél erg geworden met Anderlecht"

17:40
Euvrard is duidelijk: "6 op 9 tegen Anderlecht, Club Brugge en Union SG"

Euvrard is duidelijk: "6 op 9 tegen Anderlecht, Club Brugge en Union SG"

17:20
1
Eigenaars pompen 200 miljoen euro in Belgisch voetbal: jaarrekeningen kleuren nog steeds rood

Eigenaars pompen 200 miljoen euro in Belgisch voetbal: jaarrekeningen kleuren nog steeds rood

17:00
7
Club Brugge hofleverancier in de top-10, maar verrassing op 1 qua marktwaardes JPL

Club Brugge hofleverancier in de top-10, maar verrassing op 1 qua marktwaardes JPL

16:30
10
JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

16:15
Standard komt met vierdubbele opsteker richting Union SG, al is er ook zeer slecht nieuws

Standard komt met vierdubbele opsteker richting Union SG, al is er ook zeer slecht nieuws

16:00
Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

15:30
1
Wat als de grootste versterking van Union SG helemaal geen transfer is?

Wat als de grootste versterking van Union SG helemaal geen transfer is?

15:00
Clash met nummer twee op komst én grote schoenen om te vullen: "Stinkende best"

Clash met nummer twee op komst én grote schoenen om te vullen: "Stinkende best"

14:50
Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

14:00
2
Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen"

Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen"

14:40
4
Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

14:20
25
Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"

Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"

13:45
4
Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

12:50
1
Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

13:00
Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?

Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?

12:40
5
Storm Ultras reageren fel na trieste incidenten bij bekeruitschakeling Charleroi

Storm Ultras reageren fel na trieste incidenten bij bekeruitschakeling Charleroi

12:20
Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

12:00
7
LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?

LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?

11:28
Anderlecht loopt alweer pijnlijk blauwtje: topkandidaat trainerspositie blaast gesprekken op

Anderlecht loopt alweer pijnlijk blauwtje: topkandidaat trainerspositie blaast gesprekken op

11:40
7
Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren"

Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren"

11:20
39
Charleroi heeft spijt na pijnlijke bekeruitschakeling: dit hebben Delavallée en Bernier te zeggen

Charleroi heeft spijt na pijnlijke bekeruitschakeling: dit hebben Delavallée en Bernier te zeggen

11:00
Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal

Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal

10:00
8
Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

09:30
8
Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

09:15
Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

09:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Antwerp - Anderlecht: 0-1 cartman_96 cartman_96 over Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België Stefaan_82 Stefaan_82 over "Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis filip.dhose filip.dhose over Eigenaars pompen 200 miljoen euro in Belgisch voetbal: jaarrekeningen kleuren nog steeds rood LD 007 LD 007 over Rode Duivels weten waar ze voor staan: zeer pittige loting Allé Maurice Allé Maurice over Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden Joe Joe over Vandenbempt houdt zich niet in: "Lijkwagen, hallucinant, tragisch, ... grootste crisis ooit" Jasperd Jasperd over Club Brugge hofleverancier in de top-10, maar verrassing op 1 qua marktwaardes JPL Thomme Thomme over Alderweireld verrast met beste coach die hij ooit had (en het is niet Mourinho, Pochettino of Simeone) ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved