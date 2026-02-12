Rode Duivels weten waar ze voor staan: zeer pittige loting

De Rode Duivels weten waar ze aan toe zijn in september, oktober en november. De loting van de Nations League is namelijk achter de rug en leverde pittige tegenstanders op voor de Belgen. Vooraf was al duidelijk dat het heel moeilijk kon worden.

De komende maanden zal alles in het teken staan van het WK voetbal voor de Rode Duivels, maar daarna is het toch ook weer uitkijken naar de Nations League. De loting voor dat toernooi werd op donderdagavond gehouden in Brussel.

Rode Duivels moeten spelen tegen Frankrijk én Italië

De Rode Duivels wisten vooraf dat ze in een zware groep konden terechtkomen vanuit hun derde pot. Het was Pepe die ons land in een groep mocht gaan loten en we kwamen er zeker niet al te makkelijk vanaf zoals verwacht.

De Rode Duivels ontmoeten uit pot 1 niemand minder dan Frankrijk en met Italië is ook de tweede tegenstander heel pittig, terwijl Turkije uit pot 4 kwam. Ook de andere groepen zien er overigens héél interessant uit. Het overzichtje geven we u dan ook graag mee van deze loting:

Groep 1: Frankrijk, Italië, België, Turkije

Groep 2: Duitsland, Nederland, Servië, Griekenland

Groep 3: Spanje, Kroatië, Engeland, Tsjechië

Groep 4: Portugal, Denemarken, Noorwegen, Wales

Wedstrijden in september, oktober en november voor Rode Duivels

De eerste wedstrijden in de Nations League staan eind sepember en begin oktober gepland - met vier speeldagen binnen twee weken. De laatste twee speeldagen staan half november op de planning in de Nations League.





Voor de Belgen staat er toch wel wat op het spel dan. De top-2 gaat naar de kwartfinales, het nummer drie speelt barrages tegen een nummer twee uit de B-League en het nummer vier degradeert rechtstreeks naar de B-League.