Eigenaars pompen 200 miljoen euro in Belgisch voetbal: jaarrekeningen kleuren nog steeds rood
Foto: © photonews

De Licentiecommissie, die de jaarrekeningen uit 2025 van de Pro League-clubs onderzocht, heeft vandaag de jaarlijkse resultaten gepubliceerd. Er is een positieve evolutie, maar het ziet er nog steeds niet goed uit.

"De analyse van de jaarrekeningen van onze clubs toont voor 2025 een gunstige evolutie, al blijft het herstel precair, niet in het minst door de aanhoudende discussie rond de mediarechten", aldus de Pro League in een persbericht op haar webstek.

Jaarrekeningen blijven rood kleuren

"In 2023 tekenden de clubs een gecumuleerd verlies na belastingen op van 188 miljoen euro op, om vorig jaar af te klokken op 160 miljoen euro. Bedragen die de eigenaars grotendeels hebben bijgepast. De cijfers voor 2025 tonen een gecumuleerd verlies van 70 miljoen euro."

Het financiële herstel blijft wel fragiel. Dat geeft ook Lorin Parys - CEO van de Pro League - aan: “Het verlies werd in 2024 voor het eerst kleiner en ligt in 2025 opnieuw lager dan in 2024. Dat wijst op het begin van een kentering. Tegelijk blijft het financiële herstel van onze clubs uiterst precair."

Mediarechtendossier kan voor nieuwe, grote problemen zorgen

"De positieve transferbalans bevestigt dat het beleid van onze clubs rendeert, maar de transfermarkt blijft volatiel en onzeker. Bovendien vormen de sterk stijgende kosten voor bankdiensten en kredietverlening een hypotheek op de werking van onze clubs."

En dan is er nog het heikel thema rond de mediarechten en DAZN: "De gedaalde inkomsten uit mediarechten zullen vanaf volgend seizoen hun impact tonen en dreigt de negatieve impact van de aanhoudende discussie rond de mediarechten een alsmaar grotere impact te gaan hebben op de financiële stabiliteit van onze clubs."

