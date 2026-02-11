CEO van KRC Genk spreekt klare taal over verkoop van Kos Karetsas

KRC Genk zou wel eens voor een drukke zomermercato kunnen staan. De grote trekpleister is ongetwijfeld Kos Karetsas die veel interesse geniet.

Mooie opbrengst voor verkoop van Oh

KRC Genk scoorde deze winter met de verkoop van Oh aan Besiktas. Dat leverde de club maar liefst 15 miljoen euro. De speler toonde zich meteen bij zijn overstap.

Voor Kos Karetsas is er ook heel veel interesse en het zou best kunnen dat de Griekse international, die in zijn thuisland in de prijzen viel, deze zomer vertrekt naar een nieuwe werkgever.

Racing Genk-CEO Luc Hooybergs spreekt echter klare taal over de reden waarom hij Karetsas volgende zomer mogelijk laat vertrekken in Genk.

Stevige transferprijs voor Karetsas

“Als wij Karetsas in de zomer zouden verkopen, zou dat niet zijn om de rekening te doen kloppen”, klinkt het heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws. “Wel omdat wij beoordelen dat hij zijn maximale potentieel hier bereikt heeft, zowel als speler als qua kapitaal.”



Afwachten wat het wordt. De interesse is enorm voor Karetsas, al valt het ook te zien welke prijs er op tafel gelegd moet worden. Hij ligt nog tot 2029 onder contract in Limburg en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 28 miljoen euro.