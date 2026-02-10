Geen begrip meer voor Paul Gheysens bij Antwerp: "Dat frustreert de fans"

Foto: © photonews
De nonchalance waarmee Paul Gheysens omgaat met de problemen bij Royal Antwerp FC wordt de fans te groot. Dat zegt Dominiek Van Landeghem, voorzitter van de Federatie van Antwerp Supports Clubs (FASC).

Bekerfinale in zicht voor Antwerp

Antwerp heeft sportief een mooi vooruitzicht deze week. De ploeg kan deze week tegen Anderlecht een ticket voor de finale van de Croky Cup afdwingen, maar in de bestuurskamers gaat het er totaal anders aan toe.

In de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi was er opnieuw protest richting voorzitter Paul Gheysens. Heel wat spandoeken werden uitgerold. En dat was niet de eerste actie dit seizoen. Ook in 2025 lieten de fans hun ongenoegen al horen.

“Omdat er geen antwoorden komen”, zegt Van Landeghem in Het nieuwsblad. “Eind vorig seizoen deden we onze eerste oproep tot dialoog. Dat volgde niet, integendeel, het werd alleen maar stiller langs zijn kant.”

Geen goede signalen van Paul Gheysens

Volgens Van Landeghem wuift Gheysens alles gewoon weg. “‘De jaarrekening? Lost zich op.’ ‘Transfers? Er was niets op de markt.’ Allez, kom op. Je krijgt geen concrete antwoorden. Dat frustreert de fans.”

Toch zijn er nog veel supporters die Gheysens wel het nodige krediet geven, voor al wat de voorzitter in het verleden heeft gedaan. “Daar volg ik deels in – maar de signalen zijn niet positief”, gaat Van Landeghem verder.

“Bovendien zijn de fans ongerust over een eventuele terugkeer naar de toestand uit het verleden. We hebben geproefd van het succes en willen niet opnieuw verzanden in middenmootvoetbal. Het is aan de supportersfederatie om de druk hoog te houden”, besluit hij.

Antwerp

