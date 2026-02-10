Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar?

Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar?
Ares Management staat op het punt om een belangrijke rol te spelen in het internationale clubnetwerk rond John Textor. De Amerikaanse investeringsmaatschappij zou immers de controle over Eagle Football Group kunnen overnemen, het vehikel waar ook RWDM deel van uitmaakt.

Eagle Football is het multi-clubproject van Textor en heeft belangen in onder meer Olympique Lyon, Botafogo en RWDM. De structuur werd opgezet om clubs samen te laten werken op vlak van scouting, transfers en ontwikkeling, maar staat al een tijd onder financiële druk.

Textor heeft zware schulden bij Ares Management

Volgens de berichten uit Engeland kijkt Ares Management (ook eigenaar van Chelsea), een belangrijke kredietverstrekker, nu naar een overname van de groep. Dat komt er nadat Eagle in het verleden zware leningen aanging en meer invloed verloor op het financiële beleid.

De situatie lijkt de voorbije periode verder te zijn geëscaleerd, waardoor de rol van Ares binnen de groep steeds groter werd. Dat wijst erop dat een machtswissel aan de top van Eagle Football steeds realistischer wordt.

Voor RWDM mogelijk goed nieuws

Voor RWDM kan zo’n overname grote gevolgen hebben. De Brusselse club maakt integraal deel uit van het multi-clubmodel en profiteert momenteel van samenwerking, transfers en ondersteuning vanuit de groep. Een nieuwe eigenaar kan andere prioriteiten leggen of de strategie hertekenen.

Tegelijk hoeft een overname niet per se negatief te zijn. Ares beschikt over stevige financiële middelen en kan stabiliteit brengen in een netwerk dat de voorbije jaren met schulden en herstructureringen kampte.

Wat er concreet verandert voor RWDM, hangt af van hoe ver Ares effectief gaat in de machtsgreep. Maar dat de toekomst van de Brusselaars mee bepaald wordt door wat er boven de Eagle Group gebeurt, lijkt nu al duidelijk.

2 reacties
RWDM Brussels

2e klasse

 Speeldag 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-4 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 1-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 0-0 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 2-0 Lommel SK Lommel SK

