Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord

De crisissen bij Anderlecht blijven zich opstapelen. Slechte resultaten, een interimtrainer die na amper twee wedstrijden vertrekt en een technisch directeur die werd ontslagen: paars-wit beleeft opnieuw woelige weken.

Acht jaar na de overname door Marc Coucke blijft het project de club en zijn eigenaar achtervolgen met kopzorgen. Sportief oogt de balans sinds 2018 mager. Anderlecht pakte geen titels en geen bekers en eindigde in de competitie nooit hoger dan de derde plaats. Ook naast het veld volgden veranderingen elkaar in sneltempo op, met een voortdurend personeelsverloop binnen de clubstructuur.

Volgens sporteconoom Trudo Dejonghe lag de kiem van de problemen al bij de overname. “Waar het is misgelopen? Eigenlijk al bij het begin in 2018. Coucke heeft een bedrijf gekocht dat waarschijnlijk niet transparant was over zijn budgetten en zijn schulden", zegt Dejonghe bij VRT.

Het liep al in 2018 meteen mis voor Marc Coucke bij Anderlecht

Financieel ging het de voorbije jaren beter, maar waakzaamheid blijft nodig. “Als je als club met cashproblemen zit, dan ben je kwetsbaar. Je kan dan niet anders dan je beste spelers verkopen onder de marktprijs”, klinkt het.

Ook de traditionele sterkte van Anderlecht, de jeugdopleiding, kwam onder druk te staan. “In het verleden liet de club talenten rijpen om ze later met winst te verkopen. In zijn beginperiode moest Coucke spelers als Jérémy Doku snel laten gaan, terwijl die vroeger misschien nog enkele jaren waren gebleven.”



Daarnaast speelt ook de complexiteit van de voetbalwereld een rol. “Het is geen propere sector. Transfers lopen via makelaars en netwerken waar veel belangen meespelen. Als bedrijfsleider ben je afhankelijk van mensen uit het voetbal zelf, waardoor je je soms slecht laat begeleiden of zelfs laat misleiden.”