OFFICIEEL: Anderlecht bleek een tussenstop, Edward Still en Karim Belhocine gaan aan de slag in Engeland

Het hing al even in de lucht, maar maandagnamiddag kwam de bevestiging: Edward Still is officieel de nieuwe hoofdtrainer van Watford. De ex-interimcoach van Anderlecht tekent voor 2,5 seizoenen in Engeland.

Het zat eraan te komen, maar werd maandagnamiddag ook officieel aangekondigd. Edward Still is de nieuwe hoofdtrainer van het Engelse Watford. Hij tekende er een contract voor 2,5 seizoenen. Karim Belhocine wordt zijn assistent.

Dat nieuws deelde de Engelse club via haar officiële kanalen mee. Deze ochtend raakte bekend dat Still zelf zijn ontslag had ingediend op zondagavond, enkele uren na de nederlaag op het veld van Racing Genk.

Edward Still officieel voorgesteld bij Watford

"Ed is een coach met wie deze jonge spelersgroep zich snel zal kunnen identificeren", vertelde voorzitter en CEO Scott Duxbury via de clubwebsite. "De aanstelling van Ed is gebaseerd op onze overtuiging dat hij met zijn moderne en progressieve coachingsmethodes perfect past bij de dynamiek van onze kern. We geloven dat hij de ploeg vooruit kan helpen en ons een echte kans geeft om mee te strijden voor de play-offs."

Momenteel staat Watford op de 11e plaats in de Championship. Still was bij Anderlecht slechts twee wedstrijden actief als interim-coach, deze periode na het ontslag van Besnik Hasi.

Lees ook... Heel opvallend: deze voormalige Anderlecht-coach trekt samen met Edward Still naar Watford›

"We zijn ook erg blij dat Charlie Daniels de uitnodiging van Ed heeft aanvaard om deel uit te maken van zijn staf. We zijn hem bijzonder dankbaar voor het werk dat hij leverde tijdens de interimperiode. Hij heeft snel het respect gewonnen van zowel de technische staf als de spelers, en zijn promotie zorgt ervoor dat de link met de academie behouden blijft", besluit het persbericht van Watford.