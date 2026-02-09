Standard komt met 'belangrijke mededeling' voor iedereen die naar Sclessin gaat

In een communiqué heeft Standard aangekondigd dat dranken opnieuw toegelaten zijn in de tribunes, nadat dat sinds midden oktober niet meer het geval was. Matricule 16 zal nieuwe incidenten echter niet door de vingers zien.

Sinds 18 oktober en de dag na de stilgelegde wedstrijd tegen Antwerp – die enkele dagen later werd uitgespeeld – waren dranken verboden in de tribunes van het stadion van Standard. Die maatregel gold "tot nader order."

Op maandag publiceerde Matricule 16 een officieel communiqué waarin algemeen manager Pierre François toelichting gaf. Dranken zijn vanaf dit weekend, bij de komst van Union, opnieuw toegelaten op de tribunes van Sclessin, zij het onder strikte voorwaarden.

"De Directie van de club is zich ervan bewust dat dit verbod in zekere mate de "fan ervaring" tijdens onze thuiswedstrijden heeft aangetast. De financiële impact van de maatregel was aanzienlijk (inkomstenverlies) maar de doeltreffendheid ervan is aangetoond (minder werpen van voorwerpen op het veld en dus vermindering van incidenten en bijgevolg van disciplinaire boetes). Na overleg heeft de Directie besloten om het nuttigen van drankjes op de tribunes opnieuw toe te staan", klinkt het bij de Rouches.

Drankjes opnieuw toegelaten, maar onder voorwaarden

Standard wil zijn fans ook aan enkele dingen herinneren. "Supporters worden verzocht geen overmatig heen-en-weer geloop in de tribunes te maken, aangezien dit bij herhaalde gevallen het volgen van de wedstrijd kan belemmeren en irritatie kan veroorzaken. Zelfs om een doelpunt te vieren, gelieve het bekertje (en de inhoud) niet de lucht in te gooien, want dat is bijzonder onaangenaam voor degene op wie het bekertje en de inhoud terechtkomen…"

"Het werpen van voorwerpen (en dus ook bekers) in het bijzonder op het veld is een overtreding van de voetbalwet en van het Intern Reglement en overtreders die door onze camera's worden geïdentificeerd zullen systematisch worden vervolgd", klinkt het nog.





Pierre François benadrukt tot slot dat nieuwe incidenten zware gevolgen kunnen hebben, onder meer door het risico dat het voorwaardelijk uitstel voor een gedeeltelijke sluiting van het stadion – geldig tot 11 december 2026 – wordt opgeheven.