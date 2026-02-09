Dankzij een nieuw wapen: Forbs onthult hoe tegenstanders hem nog meer moeten vrezen

Carlos Forbs had een voet in de drie doelpunten van Club Brugge tegen Standard. De Portugees zocht verrassend ook vaak naar zijn mindere rechtervoet.

Forbs had voet in drie doelpunten

Bij de 1-0 van Tresoldi gaf Forbs de pre-assist, de 2-0 komt er via een owngoal van Bates na een schot van Forbs en bij de 3-0 trapte de Portugees de corner die voor de 3-0 van Ordonez zorgde net voor de rust.

Carlos Forbs kreeg zo enkel een assist achter zijn naam, maar was alomtegenwoordig tegen Standard. De Portugese flankspeler zit na 34 wedstrijden voor blauw-zwart nu aan vijf doelpunten en acht assists.

Rechtervoet steeds vaker gebruikt door Forbs

Opvallend tegen Standard was ook dat Forbs vaak naar zijn mindere rechtervoet zocht, onder meer de 2-0 komt voor uit een schot met rechts. Terwijl Forbs vooral met zijn favoriete linkervoet naar binnen komt om te trappen of voor te zetten.

Volgens Forbs lagen er gewoon meer opties op de buitenkant tegen Standard, al was er nog een andere verklaring waarom hij vaak naar zijn rechtervoet zocht. "Ik probeer mijn tegenstander zo toch te verrassen."

Lees ook... Marc Degryse ziet al één club afhaken in de strijd om de Champions' Play-offs›

"Er is zeker nog werk aan mijn rechtervoet zodat ik wat meer variatie in mijn spel kan leggen. Maar het ging nu al zeker goed", besloot de Portugees nog. En zo lijkt hij over nog een extra wapen te beschikken.