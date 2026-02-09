De Mil en Van der Heyden tillen zwaar aan enkele zwakheden bij KAA Gent: "Dingen die mij ergeren"

De nederlaag tegen OHL zet KAA Gent weer met de voeten op de grond. De Mil en Van der Heyden vinden dat het tijd is voor verbetering wat enkele pijnpunten betreft.

Nochtans was Gent de voorbije weken met een 10 op 12 aan een mooi reeksje bezig. Het deed Leuven voornamelijk pijn via invaller Goore. Toen die op het veld kwam, stond Gent echter al 0-2 in het krijt. Het begon met een tegentreffer op stilstaande fase. "Opnieuw slikken we een doelpunt op hoekschop", zucht Siebe Van der Heyden.

De verdediger beschrijft de fase waarop het begon mis te lopen voor Gent zaterdagavond. "De bal gaat over mij en de OHL-speler komt ingelopen aan de tweede paal. Als je het duel niet kunt winnen, moet je op zijn minst de tegenstander afhouden of het hem moeilijk maken. Het werd hem gewoon veel te makkelijk gemaakt. Dat gebeurt te vaak."

Van der Heyden pleit voor acties in plaats van woorden

Bij Van der Heyden is op dit vlak het geduld wel stilaan op. "We kunnen blijven zeggen dat we eruit moeten leren, maar er komt een moment waarop je zo'n dingen niet meer mag doen." Ook coach Rik De Mil laakt het incasseren van een doelpunt op standaardsituatie, maar stoorde zich vooral aan de manier waarop zijn ploeg de 1-3 slikte.

"Dat zijn dingen die mij ergeren, omdat dit gewoon niet goed genoeg verdedigen is. We staan met vier tegen drie in de zestien: organisatorisch sta je gewoon goed. Dan moet je gewoon je man oppakken en je man blijven volgen. Het gaat niet over de organisatie, dat is gewoon niet zo als je telkens het overtal hebt", zet De Mil de puntjes op de i.

Gent voorlopig nog in Play-off 1 op zesde plaats

Lees ook... 🎥 KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben"›

"Er zijn bepaalde zaken die terugkeren, zoals het maken van individuele fouten. Die moeten eruit. Ik heb al van week 1 gezegd dat we hier stappen in moeten blijven zetten als we Play-off 1 willen halen. Dan zullen we elke week scherp moeten zijn." Voorlopig staat Gent wel nog altijd op een plek die recht geeft op deelname aan de Champions' Play-offs.