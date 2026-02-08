🎥 Antwerp-trainer Oosting komt op opmerkelijke wijze uit de hoek na pijnlijk verlies: "Het klinkt misschien raar"

Wie dacht dat Antwerp-trainer Joseph Oosting zijn ploeg zou neersabelen na het pijnlijke verlies bij KV Mechelen, kwam bedrogen uit. De Nederlander was immers tevreden met het niveau dat zijn spelers technisch haalden.

"We waren meer aan het reageren dan aan het ageren", begon Oosting wel met een kritische bemerking over het wedstrijdbegin in zijn analyse, die u hieronder kunt bekijken. "Daar kwamen we wel doorheen en daarna konden we de wedstrijd aan de bal naar onze hand zetten. Het klinkt misschien raar, maar dit was misschien wel onze beste wedstrijd aan de bal. Daar kopen we helemaal niets voor."

Oosting zag hoe het misliep bij de tegentreffers. "Uiteindelijk hebben we bij een omschakelmoment onze restverdediging wel prima voor elkaar, maar geven we de ruimte weg als ze diep lopen. Op het moment dat we aan het drukken zijn om de 1-1 te maken, is Mechelen opnieuw dodelijk in een omschakelmoment." Hij haalde ook het afgekeurde doelpunt van Tsunashima aan, maar alles wat Antwerp probeerde, was tevergeefs.

Daarna kreeg Oosting nog een vraag over de kwaliteit van de invallers, die er ook niet meer in slaagden om het tij nog te keren Achter de Kazerne. "Of het te weinig was voor Antwerp wat de invallers brachten? Bij de ene was het beter dan bij de andere, maar over het algemeen wwas ik er wel tevreden over", wilde hij daar de oorzaak niet zoeken.

Antwerp creëerde weinig ondanks het vele balbezit

De coach van Antwerp was dus grotendeels positief over wat zijn spelers in balbezit brachten. Tegelijkertijd was hij niet blind voor de tekortkomingen inzake creativiteit. "Wel is het zo dat we volgens mij volgens mij maar vijf of zes kansen hebben gehad", onderstreept hij zelf. "In principe is dat te weinig." De aanvallen verliepen ook constant via Praet.

Zo hoeft de tegenstander ook maar één speler in de gaten te houden en lam te leggen. "Dan zie je dat we in de eindfase die actie in de diepte of die assist echt wel nodig hebben om nog meer kansen bij elkaar te spelen."