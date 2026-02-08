Schade bij Tobe Leysen valt niet mee: OH Leuven komt met belangrijke update na stevige botsing

OH Leuven won zaterdag met 1-3 bij KAA Gent, maar de zege kreeg al snel een zware bijsmaak. Na een harde botsing droegen de Leuvenaars hun overwinning op aan doelman Tobe Leysen, die serieus geblesseerd raakte.

OH Leuven beleefde een zaterdagavond om niet snel te vergeten, en dit om meerdere redenen. De Leuvenaars wonnen met 1-3 van KAA Gent maar droegen de zege meteen op aan doelman Tobe Leysen.

De keeper kwam tijdens de wedstrijd zwaar in botsing met Wilfried Kanga. Het zag er voor beide spelers meteen slecht uit en dat nieuws werd zondag ook bevestigd door hun clubs.

Gent kwam al met een update over Kanga. Hij verbleef 's nachts in het UZ Gent en werd daar onderzocht. De aanvaller liep geen bloedingen of breuken op maar bleef wel achter met een stevige hersenschudding.

Zware diagnose na stevige clash

Bij OHL-doelman Leysen is de schade groter. Hij verloor op het veld al even het bewustzijn en kon, in tegenstelling tot Kanga, niet meer te voet van het veld. Ook hij werd per direct naar het ziekenhuis afgevoerd. OH Leuven kwam met een update over zijn toestand.

"In het ziekenhuis werd duidelijk dat de doelman een breuk in zijn oogkas en een hersenschudding opliep. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de complexiteit van de breuk en of een operatie nodig is", klinkt het.