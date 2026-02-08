Schade bij Tobe Leysen valt niet mee: OH Leuven komt met belangrijke update na stevige botsing

Schade bij Tobe Leysen valt niet mee: OH Leuven komt met belangrijke update na stevige botsing
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

OH Leuven won zaterdag met 1-3 bij KAA Gent, maar de zege kreeg al snel een zware bijsmaak. Na een harde botsing droegen de Leuvenaars hun overwinning op aan doelman Tobe Leysen, die serieus geblesseerd raakte.

OH Leuven beleefde een zaterdagavond om niet snel te vergeten, en dit om meerdere redenen. De Leuvenaars wonnen met 1-3 van KAA Gent maar droegen de zege meteen op aan doelman Tobe Leysen.

De keeper kwam tijdens de wedstrijd zwaar in botsing met Wilfried Kanga. Het zag er voor beide spelers meteen slecht uit en dat nieuws werd zondag ook bevestigd door hun clubs.

Gent kwam al met een update over Kanga. Hij verbleef 's nachts in het UZ Gent en werd daar onderzocht. De aanvaller liep geen bloedingen of breuken op maar bleef wel achter met een stevige hersenschudding.

Zware diagnose na stevige clash

Bij OHL-doelman Leysen is de schade groter. Hij verloor op het veld al even het bewustzijn en kon, in tegenstelling tot Kanga, niet meer te voet van het veld. Ook hij werd per direct naar het ziekenhuis afgevoerd. OH Leuven kwam met een update over zijn toestand.

Lees ook... 🎥 KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben"
"In het ziekenhuis werd duidelijk dat de doelman een breuk in zijn oogkas en een hersenschudding opliep. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de complexiteit van de breuk en of een operatie nodig is", klinkt het.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
OH Leuven
Tobe Leysen

Meer nieuws

🎥 KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben" Reactie

🎥 KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben"

13:15
2
KAA Gent komt met meer nieuws over Wilfried Kanga na zware botsing: dit is er aan de hand

KAA Gent komt met meer nieuws over Wilfried Kanga na zware botsing: dit is er aan de hand

13:30
LIVE: Niveau in Genk-Anderlecht zakt onder vriespunt Live

LIVE: Niveau in Genk-Anderlecht zakt onder vriespunt

14:52
Hersenschuddingen, breuken? Planet Group Arena schrikt door botsing Leysen en Kanga: dit zijn eerste indrukken Reactie

Hersenschuddingen, breuken? Planet Group Arena schrikt door botsing Leysen en Kanga: dit zijn eerste indrukken

23:58
"Dat gaat Leko niet snel meer proberen": vindt Club Brugge oplossingen tegen Standard?

"Dat gaat Leko niet snel meer proberen": vindt Club Brugge oplossingen tegen Standard?

14:00
Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

22:49
"Dit aanvaard ik niet": Hans Cornelis is héél duidelijk na nederlaag Charleroi

"Dit aanvaard ik niet": Hans Cornelis is héél duidelijk na nederlaag Charleroi

13:00
Radja Nainggolan doet opvallende uitspraak: "Ik kan dat niveau nog steeds aan"

Radja Nainggolan doet opvallende uitspraak: "Ik kan dat niveau nog steeds aan"

12:30
Michiel Jonckheere wijst de zwakke plek aan van KV Kortrijk: "Dat kan niet"

Michiel Jonckheere wijst de zwakke plek aan van KV Kortrijk: "Dat kan niet"

12:00
LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"

LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"

10:45
LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

10:19
Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku

Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku

11:30
Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

10:30
Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

10:00
DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

11:00
LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

09:45
'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

09:30
4
"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

09:00
Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

08:40
1
Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"

Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"

08:20
3
Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens"

Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens"

06:30
3
Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

07:00
6
"Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)

"Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)

23:00
Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

22:30
3
Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"

Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"

21:40
4
Dit gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League

Dit gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League

21:56
5
Sportief directeur van Beerschot legt uit waarom hij Emile Doucouré liet vertrekken

Sportief directeur van Beerschot legt uit waarom hij Emile Doucouré liet vertrekken

21:20
Sportanker Aster Nzeyimana heeft samen met Lize Feryn heuglijk nieuws te melden De derde helft

Sportanker Aster Nzeyimana heeft samen met Lize Feryn heuglijk nieuws te melden

21:00
2
OHL-pion komt boven water na lastige periode: "Blij dat ik terug op het veld sta"

OHL-pion komt boven water na lastige periode: "Blij dat ik terug op het veld sta"

17:30
Wat een knotsgekke wedstrijd! Cercle Brugge stunt op het veld van Sporting Charleroi na een spektakelstuk

Wat een knotsgekke wedstrijd! Cercle Brugge stunt op het veld van Sporting Charleroi na een spektakelstuk

20:18
LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

07/02
Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge

Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge

20:00
14
Weer miserie voor Rudi Garcia: een Rode Duivel valt geblesseerd uit

Weer miserie voor Rudi Garcia: een Rode Duivel valt geblesseerd uit

20:30
Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

19:30
Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

19:00
Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

17:57

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 13:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 16:00 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 18:30 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Joe Joe over KRC Genk - Anderlecht: 0-0 LordJozef LordJozef over KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben" mijnheer primus mijnheer primus over Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen" FCB vo altijd FCB vo altijd over K Beerschot VA - Club Brugge NXT: 2-1 mijnheer primus mijnheer primus over 'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder' Johnnie Walker Johnnie Walker over Club Brugge - Standard: - zimbo zimbo over Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens" JaKu JaKu over Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd" George McFly George McFly over Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt" pief pief over Anderlecht zondag en donderdag met deze absolute noodverdediging? Zo wordt stunten moeilijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved