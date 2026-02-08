Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

Fenerbahçe was deze winter op zoek naar een spits. Had dat Romelu Lukaku kunnen zijn? Ja, als we de Turkse pers mogen geloven...

Fenerbahçe heeft stevig uitgehaald op de winterse transfermarkt door onder meer Mattéo Guendouzi en N'golo Kanté aan te trekken. Maar de Turken verloren Youssef En-Nesyri, die naar Saudi-Arabië vertrok in ruil voor de komst van Kanté, en hadden daarom nood aan een versterking in de aanval.

Verschillende namen werden genoemd, maar de Turkse transfermarkt sloot uiteindelijk deze vrijdag zonder dat er een spits van internationaal kaliber in Istanbul was gearriveerd. Enkel Sidiki Chérif kwam op huurbasis (met verplichte aankoopoptie) over van Angers.

Heeft Tedesco nee gezegd tegen Lukaku?

Nochtans werden volgens de Turkse pers veel namen voorgesteld aan Fenerbahçe... inclusief die van Romelu Lukaku. Dat beweert Yagiz Sabuncuoglu, journalist bij het Turkse medium Sports Digitale. Een voorstel dat van de speler zelf zou zijn gekomen.

Maar het was uiteindelijk... Domenico Tedesco die de piste zou hebben afgewezen, omdat hij van mening was dat Lukaku de voorbije tijd te weinig heeft gespeeld (hij is geblesseerd sinds de voorbereiding). De Belgische spits zou een salaris van 4 miljoen euro hebben geëist voor een uitleenbeurt van 6 maanden, beweert Sabuncuoglu eveneens. Moeilijk om dergelijke informatie te verifiëren.



De relatie tussen Tedesco en Lukaku toen de Duitser bondscoach was van de Rode Duivels was vrij positief, met de topschutter aller tijden van de nationale ploeg die onder zijn leiding de doelpunten aan elkaar reeg. Maar we herinneren ons ook de buitensportieve botsingen die ertoe leidden dat Lukaku overwoog om na het EK 2024 te stoppen met zijn internationale carrière.