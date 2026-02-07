'Club Brugge op zijn hoede: Europese topclub blijft aandringen voor toptalent'

Club Brugge ontvangt morgen Standard in de competitie, maar blijft ondertussen ook werk maken van de toekomst op de lange termijn. Zo wil blauw-zwart dit toptalent verleiden met een ambitieus voorstel.

Jesse Bisiwu staat te boek als een van de grootste talenten in ons land. De dribbelvaardige winger maakte vorig jaar indruk op het EK U17 en kan op interesse rekenen vanuit het buitenland.

Zo schreven we al dat onder meer FC Barcelona aan Bisiwu denkt. Meer nog: de Spaanse topclub zou zelfs al contact hebben opgenomen met de speler en zijn entourage.

FC Barcelona blijft aandringen

Vanuit Spanje komen ze nu met een update in het dossier. Sergi Capdevilla en Carlos Monfort van SPORT melden op X dat Barça blijft aandringen voor Bisiwu.

Sportief directeur Deco en Hoofd Scouting Joao Amaral zouden stappen zetten om de speler al deze zomer naar Spanje te halen. Club Brugge probeert daar dan weer een ambitieus voorstel tegenover te zetten.

Bisiwu heeft nog een contract tot midden 2027 in Brugge, waar hij voorlopig nog niet in actie kwam voor de hoofdmacht en uitkomt voor Club NXT. Volgens Transfermarkt moet Bisiwu momenteel 800.000 euro kosten.



