🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram

Toby Alderweireld is ondertussen voetballer af, maar maakt van zijn tijd gebruik om meer te fietsen. Op Instagram neemt hij de fans van Antwerp nog eens mee naar een onvergetelijke plek.

Alderweireld belandde in 2022 na omwegen bij onder meer Ajax en Tottenham Hotspur bij "zijn" Antwerp. Hij zou er een schitterende laatste pagina schrijven in zijn carrière.

Hij werd er de grote patron achterin en speelde een sleutelrol in het onvergetelijke seizoen 2022/23. Antwerp pakte daarin beker en de titel, na een zinderende ontknoping.

Thuiskomen voor Alderweireld

Op de slotspeeldag van de play-offs bezorgde Alderweireld Antwerp de titel met een weergaloze knal op het veld van KRC Genk. Hij trapte iedereen met een hart voor Antwerp zo in de extra tijd naar een delirium.

Dat is hij nog niet vergeten. Bij een filmpje op Instagram van een fietstochtje langs de Cegeka Arena schrijft Alderweireld: "Is toch altijd een beetje thuiskomen ..."

De fans van Antwerp zullen graag nog eens terugkeren naar dat magische moment met de ex-Rode Duivel, die bovendien rondrijdt op een rood-witte fiets.



