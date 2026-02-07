Super League: FC Barcelona komt met belangrijk statement voor de toekomst van het Europese voetbal

FC Barcelona was ooit een van de grote voorstanders van de Super League, een exclusieve competitie naast de Champions League. Een groepje absolute topclubs schaarde zich achter het project, dat nu echter zo goed als in het verleden lijkt te liggen.

De twaalf betrokken clubs waren FC Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, AC Milan, Juventus, Inter en Atlético Madrid.

Na de bekendmaking van het project begin 2021 kwam er echter heel wat kritiek, uit zowat alle hoeken. Een pak clubs trok zich terug, tot uiteindelijk enkel FC Barcelona en Real Madrid overbleven.

Ook Barcelona trekt zich nu terug

Het project krijgt nu een nieuwe klap, want ook FC Barcelona trekt zich nu terug. Dat maakte de Spaanse topclub met een kort statement bekend op zijn website.

"FC Barcelona maakt hierbij bekend dat het vandaag de European Super League Company en de betrokken clubs formeel op de hoogte heeft gesteld van zijn terugtrekking uit het European Super League-project", klinkt het.

Zo blijft enkel Real Madrid over, waar voorzitter Florentino Pérez altijd een grote aanhanger was van het project.



