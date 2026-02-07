Volg Zulte Waregem - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
|Datum:
|07/02/2026 16:00
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 24
Zowel Zulte Waregem (voor de top-12) als Dender (om niet meer laatste te zijn) hebben dringend punten nodig. Sven Vandenbroeck grijpt in. Nnadi (getransfereerd naar Marseille), Tanghe, Paugain, Ake en Cappelle verdwijnen uit de basiself. Volg de match hier LIVE en op de voet!
16:00
Bank: Kadir Seven - Louis Bostyn - Anton Tanghe - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Wilguens Paugain - Tobias Hedl - Marley Ake - Yannick Cappelle
Bank: Louis Fortin - David Toshevski - Nathan Rodes - David Hrnčár - Desmond Acquah - Luc De Fougerolles - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte
Vooraf
Zowel Zulte Waregem (voor de top-12) als Dender (om niet meer laatste te zijn) hebben dringend punten nodig. Sven Vandenbroeck grijpt in. Nnadi (getransfereerd naar Marseille), Tanghe, Paugain, Ake en Cappelle verdwijnen uit de basiself. Alireza Jahanbakhsh vervangt bij de bezoekers Toshevski voorin.
Prono Zulte Waregem - FCV Dender EH
Zulte Waregem wint
Gelijk
|Zulte Waregem wint
|Gelijk
|FCV Dender EH wint
|77.85%
|16.26%
|5.88%
|Populairste
|2-1
(113x)
|2-0
(63x)
|1-1
(34x)
Vergelijking Zulte Waregem - FCV Dender EH
Positie
12
16
Punten
26
17
Gewonnen
6
3
Verloren
9
12
Gescoorde doelpunten
31
18
Doelpunten tegen
35
36
Gele kaarten
37
46
Rode kaarten
2
4
Onderlinge duels gewonnen
3
2
3
|07/11 21:00
|FCV Dender EH
|2-2
|Zulte Waregem
|29/10 20:00
|Zulte Waregem
|2-1
|FCV Dender EH
|13/04 20:00
|FCV Dender EH
|1-4
|Zulte Waregem
|01/09 20:00
|Zulte Waregem
|1-1
|FCV Dender EH
|14/02 20:00
|Zulte Waregem
|1-0
|FCV Dender EH
|20/09 20:00
|FCV Dender EH
|2-0
|Zulte Waregem
|26/04 20:00
|FCV Dender EH
|2-1
|Zulte Waregem
|08/12 20:00
|Zulte Waregem
|1-2
|FCV Dender EH