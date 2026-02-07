Zowel Zulte Waregem (voor de top-12) als Dender (om niet meer laatste te zijn) hebben dringend punten nodig. Sven Vandenbroeck grijpt in. Nnadi (getransfereerd naar Marseille), Tanghe, Paugain, Ake en Cappelle verdwijnen uit de basiself. Volg de match hier LIVE en op de voet!

16:00

Discussieer live mee! Zulte Waregem: Brent Gabriel - Emran Soglo - Jakob Kiilerich - Benoit De Jaegere - Benoit Nyssen - Thomas Claes - Enrique Lofolomo - Lukas Willen - Joseph Opoku - Anosike Ementa - Jeppe Erenbjerg

Bank: Kadir Seven - Louis Bostyn - Anton Tanghe - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Wilguens Paugain - Tobias Hedl - Marley Ake - Yannick Cappelle



FCV Dender EH: Gauthier Gallon - Bryan Goncalves - Kobe Cools - Luc Marijnissen - Noah Mbamba - Marsoni Sambu - Malcolm Viltard - Fabio Ferraro - Roman Kvet - Alireza Jahanbakhsh - Bruny Nsimba

Bank: Louis Fortin - David Toshevski - Nathan Rodes - David Hrnčár - Desmond Acquah - Luc De Fougerolles - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte

Vooraf

Zowel Zulte Waregem (voor de top-12) als Dender (om niet meer laatste te zijn) hebben dringend punten nodig. Sven Vandenbroeck grijpt in. Nnadi (getransfereerd naar Marseille), Tanghe, Paugain, Ake en Cappelle verdwijnen uit de basiself. Alireza Jahanbakhsh vervangt bij de bezoekers Toshevski voorin.



Prono Zulte Waregem - FCV Dender EH

Zulte Waregem wint Gelijk

Zulte Waregem wint Gelijk FCV Dender EH wint 77.85% 16.26% 5.88% Populairste 2-1

(113x) 2-0

(63x) 1-1

(34x)

Vergelijking Zulte Waregem - FCV Dender EH

Positie

12 16

Punten

26 17

Gewonnen

6 3

Verloren

9 12

Gescoorde doelpunten

31 18

Doelpunten tegen

35 36

Gele kaarten

37 46

Rode kaarten

2 4

Onderlinge duels gewonnen