Volg Zulte Waregem - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 07/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24

Zowel Zulte Waregem (voor de top-12) als Dender (om niet meer laatste te zijn) hebben dringend punten nodig. Sven Vandenbroeck grijpt in. Nnadi (getransfereerd naar Marseille), Tanghe, Paugain, Ake en Cappelle verdwijnen uit de basiself. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Tijd   16:00 
Zulte Waregem (Zulte Waregem - FCV Dender EH)
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Emran Soglo - Jakob Kiilerich - Benoit De Jaegere - Benoit Nyssen - Thomas Claes - Enrique Lofolomo - Lukas Willen - Joseph Opoku - Anosike Ementa - Jeppe Erenbjerg
Bank: Kadir Seven - Louis Bostyn - Anton Tanghe - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Wilguens Paugain - Tobias Hedl - Marley Ake - Yannick Cappelle

FCV Dender EH (Zulte Waregem - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Gauthier Gallon - Bryan Goncalves - Kobe Cools - Luc Marijnissen - Noah Mbamba - Marsoni Sambu - Malcolm Viltard - Fabio Ferraro - Roman Kvet - Alireza Jahanbakhsh - Bruny Nsimba
Bank: Louis Fortin - David Toshevski - Nathan Rodes - David Hrnčár - Desmond Acquah - Luc De Fougerolles - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte

Vooraf
Zowel Zulte Waregem (voor de top-12) als Dender (om niet meer laatste te zijn) hebben dringend punten nodig. Sven Vandenbroeck grijpt in. Nnadi (getransfereerd naar Marseille), Tanghe, Paugain, Ake en Cappelle verdwijnen uit de basiself. Alireza Jahanbakhsh vervangt bij de bezoekers Toshevski voorin.

Prono Zulte Waregem - FCV Dender EH

Zulte Waregem wint
Gelijk
77.85% 16.26% 5.88%
Populairste
2-1
(113x)		 2-0
(63x)		 1-1
(34x)

Vergelijking Zulte Waregem - FCV Dender EH

Positie

12
16

Punten

26
17

Gewonnen

6
3

Verloren

9
12

Gescoorde doelpunten

31
18

Doelpunten tegen

35
36

Gele kaarten

37
46

Rode kaarten

2
4

Onderlinge duels gewonnen

3
2
3
07/11 21:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
13/04 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
14/02 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
20/09 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/04 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
08/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem beseft dat het zeer moeilijk wordt: "De optelsom is gemaakt"

Zulte Waregem beseft dat het zeer moeilijk wordt: "De optelsom is gemaakt"

06/02

Zulte Waregem was met een duidelijk plan vertrokken op winterstage en wist hoeveel punten het wilde pakken in de eerste wedstrijden van het nieuwe jaar. Tegen Genk en Club ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 20:45 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp
