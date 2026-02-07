Volg Charleroi - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
|Datum:
|07/02/2026 18:15
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 24
LIVE: Zet Sporting Charleroi hun opmars verder of kan Cercle Brugge stokken in de wielen steken?
Sporting Charleroi is aan het prima seizoen bezig. De Champions Play Offs is nog altijd een mogelijkheid voor de ploeg uit het zwarte land. Op die ambitie hoog te houden moet er gewonnen worden van Cercle Brugge. De Bruggelingen hebben het moeilijk dit seizoen en strijden voor het behoud.
Prono Charleroi - Cercle Brugge
Charleroi wint
Gelijk
|91.49%
|5.32%
|3.19%
|Populairste
|2-0
(92x)
|2-1
(82x)
|3-1
(43x)
Vergelijking Charleroi - Cercle Brugge
Positie
5
15
Punten
33
21
Gewonnen
9
4
Verloren
8
10
Gescoorde doelpunten
29
28
Doelpunten tegen
26
35
Gele kaarten
48
44
Rode kaarten
2
3
Onderlinge duels gewonnen
20
9
