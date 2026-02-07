Volg Charleroi - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
LIVE: Zet Sporting Charleroi hun opmars verder of kan Cercle Brugge stokken in de wielen steken?

Sporting Charleroi is aan het prima seizoen bezig. De Champions Play Offs is nog altijd een mogelijkheid voor de ploeg uit het zwarte land. Op die ambitie hoog te houden moet er gewonnen worden van Cercle Brugge. De Bruggelingen hebben het moeilijk dit seizoen en strijden voor het behoud.

Prono Charleroi - Cercle Brugge

Charleroi wint
Gelijk
91.49% 5.32% 3.19%
Populairste
2-0
(92x)		 2-1
(82x)		 3-1
(43x)

Vergelijking Charleroi - Cercle Brugge

Positie

5
15

Punten

33
21

Gewonnen

9
4

Verloren

8
10

Gescoorde doelpunten

29
28

Doelpunten tegen

26
35

Gele kaarten

48
44

Rode kaarten

2
3

Onderlinge duels gewonnen

20
9
20
14/09 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Charleroi Charleroi
25/01 18:15 Charleroi Charleroi 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
03/11 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Charleroi Charleroi
09/03 18:15 Charleroi Charleroi 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
05/08 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Charleroi Charleroi
15/01 21:00 Charleroi Charleroi 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/10 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Charleroi Charleroi
19/03 18:30 Charleroi Charleroi 5-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/11 16:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Charleroi Charleroi
15/12 18:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-4 Charleroi Charleroi
31/10 18:30 Charleroi Charleroi 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/12 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/10 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 Charleroi Charleroi
01/12 18:00 Charleroi Charleroi 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
05/10 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Charleroi Charleroi
21/01 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Charleroi Charleroi
17/01 20:00 Charleroi Charleroi 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/12 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
13/09 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
19/04 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
12/04 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 Charleroi Charleroi
24/01 01:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 Charleroi Charleroi
20/09 02:00 Charleroi Charleroi 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/02 18:30 Charleroi Charleroi 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
29/09 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
23/03 20:30 Charleroi Charleroi 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/08 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Charleroi Charleroi
24/02 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
22/01 19:30 Charleroi Charleroi 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
12/09 20:00 Charleroi Charleroi 0-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/09 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Charleroi Charleroi
08/02 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 Charleroi Charleroi
21/01 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Charleroi Charleroi
14/09 18:00 Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
10/05 20:00 Charleroi Charleroi 1-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/12 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 Charleroi Charleroi
03/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 Charleroi Charleroi
19/08 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
18/08 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Charleroi Charleroi
05/05 20:30 Charleroi Charleroi 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
03/05 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 Charleroi Charleroi
10/12 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Charleroi Charleroi
09/12 19:30 Charleroi Charleroi 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/05 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Charleroi Charleroi
29/04 19:30 Charleroi Charleroi 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/11 20:00 Charleroi Charleroi 5-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/11 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Charleroi Charleroi
01/02 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-2 Charleroi Charleroi
24/08 15:00 Charleroi Charleroi 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge

