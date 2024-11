Bloed, zweet en Kevin Denkey: Dat waren de ingrediënten voor de overwinning van Cercle Brugge tegen Sporting Charleroi

Hoge pressing, veel drang naar voren en uiteindelijk een gouden wissel van Muslic. Dat waren de ingrediënten voor een welverdiende 2-0 overwinning van Cercle Brugge tegen Sporting Charleroi.

Een zoekend begin van de wedstrijd

Cercle Brugge nam het initiatief in de beginfase en dit leverder al snel twee hoekschoppen op. Thibo Somers probeerde met een halve omhaal de doelman van Sporting Charleroi te verschalken, maar deze stond goed gepositioneerd.

Nadien nam Sporting Charleroi het initiatief over. Dabbagh was tot tweemaal toe gevaarlijk, maar het eerste schot werd opgevangen door doelman Delanghe. De tweede kans daar was Ravych sneller op de bal.

Een aanslag van Etienne Camara

Cercle nam het initiatief en was baas op het middenveld. Het was vooral Minda die in positieve zin opviel, maar zijn vizier was nog niet goed afgesteld. Het meest opvallende feit in het eerste halfuur was echter de aanslag van Etienne Camara.

Op de middencirkel zette hij een vliegende tackle in. Met twee benen vooruit ging hij vol op de voet van Kakou. Rood had terecht geweest, maar de scheidsrechter gaf Camara nog een kans en gaf geel. De VAR oordeelde dat de tackle te laag op de voet was om rood te geven.

Cercle Brugge kon de partij al in de plooi leggen

De Bruggelingen waren duidelijk baas in het tweede deel van de eerste helft. Ze deden er echter te weinig mee. Nazinho, meerdere malen Minda en Somers kwamen allemaal in een goede scoringspositie, maar konden het niet afmaken.

Zo gingen beide ploegen rusten met een brilscore op het bord. Cercle Brugge was de betere ploeg, maar kon hun kansen niet afmaken.

Meer evenwicht tussen beide ploegen

Cercle bleef wel in de tweede helft de betere ploeg, maar er was meer evenwicht tussen beide teams. Sporting Charleroi ging voor snelle flankwissels om zo onder de druk van Cercle Brugge uit te komen.

Miron Muslic was niet van plan om de nul op het bord te houden. De trainer van Cercle Brugge koos voor meer aanvallende kracht en bracht topschutter Kevin Denkey in. Dit loonde direct.

Kevin Denkey, de verlosser van Cercle Brugge

Het was al verrassend dat de topschutter van Cercle Brugge om de bank moest beginnen, maar daar bleef hij niet zitten. Na ongeveer één uur spelen vond Muslic het genoeg en hij bracht zijn topschutter in.

Dit bracht direct meer kracht en energie op het veld. Augusto had een prachtige actie op links en kon de bal prima voorzetten. Wie anders dan Kevin Denkey stond klaar. De aanvaller van Cercle Brugge plaatste de bal voorbij doelman Delavallee en zo stond Cercle eindelijk op voorsprong.

Hannes Van der Bruggen met een pareltje

De voorsprong van de thuisploeg zorgde er niet voor dat ze gingen inzakken. De Bruggelingen gingen duidelijk op zoek naar een tweede doelpunt en konden zo een hoekschop afdwingen. Deze kon eerst nog worden weggewerkt door doelman Delavallee, maar dat was buiten Hannes Van der Bruggen gerekend.

De middenvelder van Cercle kon de bal met een mooie controle uit de lucht plukken. Van buiten de grote rechthoek haalde Van der Bruggen verschroeiend uit en zo was de doelman van Sporting Charleroi geklopt en kwam de thuisploeg op een dubbele voorsprong. In zijn 122ste wedstrijd voor Cercle Brugge scoorde hij zijn eerste doelpunt.

Cercle Brugge haalt opgelucht adem

Een gouden wissel van Muslic en een prachting afstandsschot van Van der Bruggen zorgde ervoor dat Cercle Brugge meer dan verdiend won van Sporting Charleroi. Dankzij deze overwinning kunnen ze terug opgelucht ademhalen en springen ze uit de gevarenzone naar een 12de plek in het klassement.

Voor de troepen van Rik De Mil begint het er steeds slechter uit te zien. Wederom een nederlaag voor de club uit het zwarte land. Dit zorgt ervoor dat Sporting Charleroi naar de 13de plek zakt in de Jupiler Pro League.