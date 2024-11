Het onwaarschijnlijke verhaal van Hannes Van der Bruggen bij Cercle Brugge: Van jarenlange wachttijd tot zoete beloning

Cercle Brugge domineerde en Hannes Van der Bruggen maakte het helemaal af. Hij moest lang wachten op zijn eerste doelpunt in de groen-zwarte kleuren, maar dat smaakt eens zo zoet.

Hannes Van der Bruggen is een monument geworden bij Cercle Brugge. De middenvelder geeft zich steeds100% en dit werd eindelijk beloond. In zijn 122ste wedstrijd in de groen-zwarte kleuren kon hij eindelijk zijn eerste doelpunt optekenen. Wat voor één dan ook.

Kevin Denkey had Cercle Brugge al op voorsprong gebracht, maar Van der Bruggen maakte het helemaal af. Met een loeier van een schot van buiten de grote rechthoek verschalkte hij de doelman van Sporting Charleroi.

"De keeper kwam redelijk ver uit en dus wist ik dat het moeilijk zou zijn voor hem om terug een goeie positie in te nemen" reageert Van der Bruggen bij Het Laatste Nieuws. "Ik zag hem goed vertrekken en goed binnen gaan. Ik heb al een paar keer gehad dat er een tegenstander in de weg stond, of ik de paal of de lat op mijn weg vond. Gelukkig was dat nu niet het geval."

Met zijn doelpunt zorgde hij voor de kers op de taart in een welverdiende overwinning voor Cercle Brugge. Dit Cercle kan eindelijk terug naar boven kijken en krijgt wat ademruimte na deze overwinning. Bloed, zweet en Kevin Denkey: Dat waren de ingrediënten voor de overwinning van Cercle Brugge tegen Sporting Charleroi