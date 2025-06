Waarom RWDM plots van naam wisselt? "Gebrek aan internationale uitstraling"

Het nieuws kwam binnen als een donderslag bij heldere hemel. RWDM, dat in april nog naast promotie richting de Jupiler Pro League greep, is niet meer. De club uit de hoofdstad gaat voortaan door het leven als Daring Brussels.

Dat de flamboyante eigenaar John Textor niet vies is van een mediastunt, is ondertussen al geweten. Toch zijn de supporters van RWDM, of moeten we Daring Brussels zeggen(?), allerminst te spreken over de naamswijziging van de tweedeklasser.

Maar waarom kiezen ze bij de Brusselaars dan voor deze metamorfose, één waar niemand echt op zat te wachten? Volgens CEO Maxime Vossen zijn er verschillende redenen waarom ze de keuze voor Daring Brussels hebben gemaakt.

"Om te beginnen is het acroniem RWDM moeilijk uit te spreken in het buitenland. Daarnaast willen we met onze club ook meer internationale uitstraling creëren", aldus Vossen in Het Nieuwsblad.

"De naam van de Europese hoofdstad zat niet in onze clubnaam, nu wel. Dat is strategisch heel belangrijk voor eigenaar Eagle Football Holdings", gaat Vossen verder. "Toch is het niet de bedoeling om de geschiedenis van RWDM zomaar weg te vegen, we blijven respect behouden voor de waarden en identiteit van de vorige naam."

Of die uitleg zal volstaan voor de aanhang van de Brusselse club, is af te wachten. Voorlopig lijkt de beslissing op weinig bijval van de aanhang te kunnen rekenen.