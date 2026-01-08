Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

De Pro League keert volgend seizoen terug naar een competitie met 18 teams zonder play-offs. Voor veel specialisten is dit een opmerkelijke stap, die haaks staat op de hervormingen van de afgelopen vijftien jaar.

Ivan De Witte, voormalig voorzitter van Gent en een van de bedenkers van de play-offs, laat zijn ongenoegen blijken. “Er waren zeker tekortkomingen, zoals de puntendeling en het hoge aantal wedstrijden, maar het format zorgde wel voor meer spanning in België en meer competitiviteit in Europa", zegt hij bij Le Vif.

Volgens hem is het feit dat België steeg van de veertiende naar de achtste plaats op de UEFA-coëfficiënten een bewijs dat de play-offs hun nut hadden.

Het idee van de play-offs werd destijds ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Hypercube. Zij bedachten het systeem van zestien teams met play-offs, dat later steeds vaker in andere Europese competities werd ingevoerd. In 2022 bevestigden analyses van Hypercube dat de formule de Belgische kalender kon verlichten zonder aan competitiviteit in te boeten.

Veel aanhang voor 18 clubs was er niet in de G5

Ook prominente Belgische bestuurders waren voorstander. Vincent Mannaert, oud-CEO van Club Brugge, en Wouter Vandenhaute, oud-voorzitter van Anderlecht, zagen in de play-offs een manier om de topclubs beter voor te bereiden op Europese uitdagingen. Het idee was om het aantal clubs in de reguliere competitie te verlagen, terwijl de play-offs de spanning en kwaliteit hoog hielden.

Lees ook... De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht›

Het zogenaamde G5-overleg, met de vijf meest presterende Belgische clubs van de afgelopen vijf seizoenen, steunde lang het bestaande systeem. Sam Baro, huidig voorzitter van Gent, bevestigt dat de G5 altijd de voorkeur gaf aan een eerste klasse met veertien clubs en play-offs voor de top zes.

