'Anderlecht verrast en verandert geweer van schouder in zoektocht naar nieuwe coach'

RSC Anderlecht is al eventjes op zoek naar een nieuwe coach. Met Alfred Schreuder hadden ze een plan A, maar die lijkt voorlopig vast te zitten in Saoedi-Arabië. En dus is het afwachten wat er dan wél gaat gebeuren.

RSC Anderlecht heeft na het ontslag van Besnik Hasi de zoektocht geopend naar een nieuwe coach. Interim-coach Still vertrok snel naar Watford, momenteel is het Taravel die de honneurs waarneemt en dat ook zal doen tegen Zulte Waregem.

RSC Anderlecht krijgt Alfred Schreuder (voorlopig) niet vrij

Maar paars-wit zoekt wel verder naar een nieuwe T1. Daarbij waren ze uitgekomen bij Alfred Schreuder, maar zoals geweten doet zijn club in de tweede klasse in Saoedi-Arabië tot nader order moeilijk om hem te laten gaan.

🟣🚨 EXCLUSIVE : Faced with a deadlock in the Alfred Schreuder case, RSC Anderlecht have made inquiries about Jacob Neestrup!



🇩🇰 An initial approach was made to sound out the Danish coach and find out the conditions for a possible arrival.



⏳ Wait&See… #mercato #RSCA #JPL… pic.twitter.com/UkWXf85VnA — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) February 22, 2026

Aan paars-wit om dus ook stilaan alternatieven te gaan overwegen? Volgens Sacha Tavolieri alvast wel, want RSC Anderlecht zou met Jacob Neestrup - de coach van Kopenhagen - een Deens alternatief op het oog hebben.

Jacob Neestrup is het Deense alternatief voor RSC Anderlecht

De Brusselaars zouden al een eerste keer contact hebben gehad met de Deen om te kijken of hij open zou staan voor een overstap naar België en of hij Kopenhagen wil gaan verlaten. Dat is een eerste premisse richting mogelijke transfer.



Neestrup trainde eerder voor Viborg en werd daarna assistent bij Kopenhagen. Sinds 2022 is de 37-jarige Deen er T1. Hij ligt er bovendien onder contract tot juni 2029, dus hem losweken bij de Deense topclub lijkt ook niet voor de hand liggend.