Barcelona mikt op absolute sterkhouder Bayern München: dit is zijn antwoord

Harry Kane wilde alle geruchten de kop indrukken en reageerde ondubbelzinnig op de interesse van Barcelona. De Engelse spits blijft trouw aan Bayern en aan Vincent Kompany. Een zorg minder voor Vince The Prince?

Het seizoen van Harry Kane loopt als een trein onder het bewind van Vincent Kompany. Met 43 doelpunten op de teller, terwijl we pas februari zijn, tilt de Engelse aanvaller Bayern München naar de absolute top van de Bundesliga.

'Barcelona wil Harry Kane in huis halen'

Zijn cijfers zijn indrukwekkend en hij is nog nooit zo efficiënt geweest als in het systeem van de Belgische coach. Van zijn 43 doelpunten zijn er 28 in de competitie gemaakt. Deze prestaties hebben dan ook geruchten uit Spanje aangetrokken.

Xavier Vilajoana, kandidaat voor het Barça-voorzitterschap, heeft bekendgemaakt dat hij gesprekken heeft gevoerd om de doelpuntenmaker naar Camp Nou te halen. "We bestuderen de profielen, en Kane maakt daarvan deel uit. Het is een spits, een teamspeler en een killer in de kleine ruimtes, precies wat Barça nodig heeft."

Harry Kane wil bij Bayern München blijven

De Engelsman heeft bij Sky Sports Germany snel duidelijk gemaakt dat hij geen ambities heeft om naar Barcelona te verhuizen: "Ik heb er nog niets van gehoord. Ik ben hier erg gelukkig bij Bayern. Ik concentreer me op dit seizoen."



"Ik beschouw het als een compliment", legde hij uit. Kane voelt zich goed in Beieren. Hij ligt nog onder contract voor nog één seizoen in Duitsland, maar lijkt vastbesloten om zijn avontuur tot het einde te voltooien. Barça zal zich tot een andere doelwit moeten wenden om zijn aanval te versterken.