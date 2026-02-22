"Het bestuur drong aan": Olivier Renard laat zich uit over 'floptransfer' bij RSC Anderlecht

De voorbije weken en maanden was er heel wat te doen op RSC Anderlecht over de coaching en over de transfers. Naast coach Besnik Hasi werd ook Technisch Directeur Olivier Renard de deur gewezen. Die heeft nu een boekje opengedaan.

Danylo Sikan kostte bijvoorbeeld niet minder dan vier miljoen euro aan Anderlecht. Een aanzienlijk bedrag gezien de huidige context, vooral omdat de speler niet in volle vertrouwen was aangekomen. Het is een dossier dat een bittere nasmaak achterlaat bij Olivier Renard.

Olivier Renard spreekt over Danylo Sikan bij Anderlecht

"Toen ik al buitenspel stond na de komst van David Verwilghen, werkte het wervingsteam alleen met de gegevens van deze laatste. De opties die hij voorstelde bleken niet realiseerbaar. De één na de andere niet", legt hij uit.

Het moest snel gebeuren: "Daarom werd Sikan, die geen prioriteit was, plots de meest begeerde speler. Ik wilde hem alleen huren, maar Trabzonspor wilde hem verkopen, en de directie stond erop. Sikan is een goede voetballer, maar te zeggen dat het mijn transfer was? Dat zou fout zijn. Mijn eigen alternatieven zijn door de gegevens van David geëlimineerd."

Een schrijnend gebrek aan afstemming

Het geval van Mats Rits illustreert ook het gebrek aan coördinatie binnen de club: "Als Mats naar de B-kern moest, was dat de beslissing van Tim Borguet en het bestuur. We hebben het samen aan Mats meegedeeld. En daarna hoor ik andere leden van de Raad van Bestuur die de speler in de gangen aanspreken en zeggen dat zij deze beslissing ook niet begrijpen."

Lees ook... LIVE: Anderlecht gaf Zulte Waregem fameus lesje in efficiëntie in eerste helft›

"Nu Rits terug is in het eerste team, welk signaal geeft dat? Mij wordt ook verweten dat ik de jonge talenten van RSCA Futures heb aangetrokken, terwijl ik niet betrokken was bij de rekrutering van de U23. Dat was het werk van Peter Verbeke en Tim Borguet", concludeert hij teleurgesteld. "Met zo'n gebrek aan eenheid in deze tussenperiode zal Anderlecht keihard moeten werken om een coherente en evenwichtige kern te vormen."