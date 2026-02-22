Start Lemaréchal ook tegen Atlético? Leko velt zijn oordeel over eerste basisplaats

Na twee korte invalbeurten kreeg Félix Lemaréchal tegen OH Leuven zijn eerste basisplaats. De Fransman deed het degelijk, Ivan Leko was wel tevreden van zijn prestatie.

Eerste basisplaats voor Lemaréchal

Lemaréchal kreeg tegen OH Leuven de voorkeur op Stankovic op het middenveld van Ivan Leko. Een eerste basisplaats voor de Franse middenvelder bij Club Brugge, die in januari overkwam voor 6,5 miljoen euro van Strasbourg.

"Zelf vond ik dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld. Makkelijk was het niet, want ik ben nog maar een maand bij Club Brugge. Elke dag gaat het beter, maar je plaats vinden in zo'n draaiend geheel is niet gemakkelijk."

Mag Lemaréchal dromen van basisplaats tegen Atlético Madrid?

Ivan Leko was ook mild over de wedstrijd van Lemaréchal. "Een eerste basisplaats is altijd moeilijk. Het voetbal in Frankrijk is helemaal anders dan in België. Als je hier niet klaar bent voor duels, dan is het niet gemakkelijk."

"Lemaréchal is een interessant en uniek profiel, die we nodig hadden. Het is normaal dat hij het niet gemakkelijk had." Zal Lemaréchal ook dinsdag in de basis staan om de geschorste Onyedika te vervangen?

"Hij is zeker één van de opties, een serieuze optie. Maar ik heb er nog niet over nagedacht, ik heb enkel aan OHL gedacht", besloot Leko nog. Lemaréchal zal in de weegschaal liggen met Vetlesen en Reis.