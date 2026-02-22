🎥 "Vroege rode kaart beslissend": moest Ashimeru van het veld gestuurd worden?

Al na 17 minuten moest Majeed Ashimeru gaan douchen. Na tussenkomst van de VAR werd zijn gele kaart omgezet in rood.

Vroege rode kaart voor Ashimeru

La Louvière moest tegen KV Mechelen al na iets meer dan een kwartier spelen met zijn tienen verder. Majeed Ashimeru kreeg rood nadat de VAR ingreep.

De scheidsrechter van dienst had eerst geel gegeven, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen. Hij veranderde de gele kaart in een rood exemplaar.

Voor sommigen terecht, volgens anderen veel te streng en getrokken door een scheidsrechter die nooit zelf gevoetbald heeft, zo lezen we vaak in de reacties op sociale media. Oordeel vooral zelf, de videobeelden zijn hieronder te bekijken.

Verkeerde ingesteldheid

“Die vroege rode kaart heeft het voor ons heel moeilijk gemaakt, elf tegen elf is het al lastig op dit niveau”, klinkt het bij Frédéric Taquin, de trainer van La Louvière, op Sporza. “Je hoopt dan de nul te houden tot aan de rust, maar dat is jammer genoeg niet gelukt.”

Meteen na de rust scoorde KV Mechelen de 0-2 en was het game over voor de thuisploeg. “Het was een slechte zondag met een ingesteldheid die niet aansluit bij onze waarden. Dat kan al eens gebeuren, maar vandaag hebben we redenen om ontgoocheld te zijn”, besluit hij.



