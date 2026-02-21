Zeer slecht nieuws wordt bevestigd voor Union SG

Zeer slecht nieuws wordt bevestigd voor Union SG

De wedstrijd tussen Union Saint-Gilloise en Standard heeft aan beide kanten schade aangericht. Union weet intussen meer over de ernst van de blessure van Raul Florucz.

Bij de Luikenaars verlieten Josué Homawoo, Daan Dierckx en Dennis Ayensa het veld met pijn, maar ook bij Union moest Raul Florucz vroegtijdig afhaken. De Oostenrijkse international viel in tijdens het laatste halfuur, maar moest vijf minuten voor tijd naar de kant met een kuitblessure.

Deze week onderging hij verdere onderzoeken. Het verdict is weinig hoopgevend. Volgens La Dernière Heure heeft Florucz een scheur in de kuit opgelopen en zal hij meerdere weken out zijn.

Vrees van Union wordt bevestigd

Trainer David Hubert dreigt zo een van zijn meest efficiënte spelers (8 goals en 4 assists in 29 wedstrijden) te moeten missen tot het einde van de reguliere competitie. Een stevige tegenvaller.

Zeker omdat Kevin Rodriguez eveneens nog niet beschikbaar is. "Zijn rugblessure evolueert goed, al traint hij voorlopig nog individueel. Maar hij kan dat wel op volle intensiteit doen", aldus Hubert.

Net als tegen Charleroi en Standard lijkt Union opnieuw te starten met Promise David en Mohammed Fuseini in de aanval. In de defensie is er wel goed nieuws: winteraanwinst Massiré Sylla (gekomen voor 800.000 euro) is inzetbaar.

