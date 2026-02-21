Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

Acht tegendoelpunten en geen doelpunt in drie matchen. Royal Antwerp FC moet dringend uit deze impasse geraken.

Speelt Oosting ‘te Nederlands’?

Het zijn moeilijke momenten geweest voor Royal Antwerp FC. De ploeg kreeg in drie wedstrijden maar liefst acht goals om de oren en wist zelf de netten niet te doen trillen.

De Jupiler Pro League heeft de naam tactisch te zijn en de Nederlandse aanpak van Joseph Oosting zou volgens sommige waarnemers een probleem zijn.

“Ik zou het niet koppelen aan iets typisch Nederlands”, reageerde de trainer van The Great Old op zijn persconferentie, geciteerd door Het Belang van Limburg. Wat dat leek precies zijn grote sterkte te zijn.

Te vroeg voor de laatste kans

“Volgens mij kreeg ik in het begin net credits, omdat we de tegenstander hoog onder druk gingen zetten. Individuele fouten horen bij het voetbal. Mij gaat het om de reactie die je erna toont en hoe je met een tegenslag omgaat. Da’s trainbaar”, klinkt het.

Nu wacht een duel op Union SG. De Brusselaars verloren in eigen huis nog geen enkele wedstrijd in de competitie. “Daar ligt voor ons een mooie uitdaging.” Van een laatste kans wil hij nog niet spreken. “Dat vind ik te vroeg. Er zijn nog vijf wedstrijden”, besluit de Nederlander.