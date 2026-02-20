Hoe Dante Vanzeir 'persona non grata' werd bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven

Hoe Dante Vanzeir 'persona non grata' werd bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven
Vanavond neemt Dante Vanzeir het met Cercle Brugge op tegen KAA Gent, de club die hem nog deels uitbetaalt. Het is het slotstuk van een woelig hoofdstuk: van winteraanwinst met adelbrieven tot persona non grata in amper een half jaar tijd.

Nochtans begon het sportief veelbelovend. Vanzeir was vorig seizoen rechtstreeks betrokken bij vijf van de tien competitiegoals na zijn komst en hielp zo mee aan het ticket voor de Champions’ Play-offs. Met vier doelpunten, twee vanop de stip, en een assist was zijn impact statistisch aanzienlijk.

Achter de schermen was er echter geen volledige eensgezindheid over zijn komst. Toen Gent hem in januari 2025 voor net geen 2,5 miljoen euro weghaalde bij New York Red Bulls, was hij niet ieders eerste keuze. Coach Wouter Vrancken zou hem als “de minst slechte” optie hebben beschouwd, nadat andere pistes waren afgeketst. Dat hij ex-Royale Union Saint-Gilloise en even Rode Duivel was, gaf de transfer extra uitstraling.

In de play-offs kantelde het verhaal. Gent kreeg zware klappen en de sfeer verzuurde. Onder trainer Danijel Miličević lagen de verwachtingen hoog: Vanzeir moest meer brengen, ook als voortrekker, maakt Het Nieuwsblad de reconstructie.

Het kantelmoment kwam er bij Anderlecht, toen Vanzeir 'weigerde' op te warmen

Het kantelmoment kwam in het Lotto Park tegen RSC Anderlecht. Na een eerdere 0-5 tegen Club Brugge KV begon Vanzeir op de bank. Bij een uitzichtloze achterstand ging hij samen met ploegmaats opnieuw zitten tijdens de opwarming. Hij excuseerde zich nadien, maar het beeld dat hij “weigerde” in te vallen bleef hangen.


Ook maanden later bleef dat incident nazinderen. Na een valse seizoensstart tegen STVV werd Vanzeir samen met enkele anderen op het matje geroepen bij sportief adviseur Michel Louwagie. In een periode waarin de club opnieuw discipline en orde wilde installeren, paste hij niet langer in het plaatje. Het vertrouwen was weg en zo kwam er sneller dan verwacht een einde aan zijn passage in Gent.

