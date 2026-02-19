Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

KRC Genk heeft een uitstekende zaak gedaan in de Europa League door met 1-3 te winnen op het veld van Dinamo Zagreb. De Limburgers staan zo met anderhalf been in de volgende ronde. Eén van de uitblinkers was opnieuw Konstantinos Karetsas.

“Vooral in de tweede helft was het veld zwaar, niet normaal", reageerde Karetsas na afloop bij HLN. “De regen bleef er echt op liggen. In de eerste helft ging voetballen nog wat makkelijker, maar na de rust was het vooral strijden en dat hebben we goed gedaan.”

Volgens de jonge spelmaker was het vooral een collectieve prestatie. “Dit was een goede teamprestatie, want Zagreb is ook geen slechte ploeg.” Genk hield stand op moeilijke momenten en sloeg op de juiste momenten toe.

Kos Karetsas zit al aan 15 assists dit seizoen

Karetsas leverde opnieuw een assist af en blijft zo indrukwekkende cijfers voorleggen. “Ik zit aan vijftien assists over alle competities. Nu moeten de goals nog komen. Ik heb er nog maar drie, maar in de play-offs gaan ze komen”, knipoogde hij.

De middenvelder voelt dat Genk in een positieve flow zit. “We verloren al zeven matchen niet meer. De coach heeft een nieuwe mindset en tactiek gebracht. Alles verloopt gewoon beter en lekkerder.”

Lang kan er echter niet genoten worden. “Nu moeten we goed herstellen naar zondag, wanneer Standard Luik op bezoek komt. Voor onze eigen fans moeten we opnieuw een goed resultaat neerzetten", besloot Karetsas ambitieus.

Volg KRC Genk - Dinamo Zagreb live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (26/02).

